В России выросло число фейковых сайтов Apple — злоумышленники «продают» подарочные карты для пополнения Apple ID

В России резко выросло число мошеннических сайтов и Telegram-каналов, предлагающих купить подарочные карты Apple и пополнить Apple ID, сообщают «Известия». По данным специалистов по кибербезопасности, злоумышленники используют новости о возможных санкциях против Apple, чтобы убедить пользователей в скорой блокировке сервисов компании. Под этим предлогом мошенники продают недействительные подарочные карты и коды пополнения либо обманом получают удалённый доступ к смартфонам жертв.

Число сайтов с упоминанием Apple выросло на 109%

Поводом для новой волны мошеннических схем стало предупреждение, которое Федеральная антимонопольная служба вынесла Apple 1 июля. Как уточнил регулятор, до 15 июля компания должна устранить нарушения, связанные с ограничением российских поисковых систем и требованиями по предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS.

Если компания не сделает этого, ФАС может возбудить дело — и Apple грозит штраф до 4 млрд рублей, сообщали «Известия».

Как подчёркивают эксперты, слова которых приводят «Известия», предупреждение не означает отключение сервисов Apple в России. Однако мошенники всё равно начали распространять сообщения о якобы скорой блокировке экосистемы компании.

По данным специалистов сервиса защиты от цифровых угроз Smart Business Alert компании «ЕСА ПРО», ежедневно появляется в среднем около 85 новых доменов с упоминанием Apple. После публикации предупреждения ФАС только за пять дней появилось ещё 178 новых фишинговых сайтов — на 109% больше, чем обычно.

Мошенники используют одноразовые сайты и Telegram-каналы

По словам экспертов, с которыми поговорили «Известия», после каждой новости о возможных ограничениях Apple мошенники запускают рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, предлагая пользователям «последний шанс» приобрести подарочные сертификаты или пополнить баланс Apple ID.

Пользователям предлагают перейти на сайты, которые существует всего несколько дней, или в Telegram-каналы, зарегистрированные на виртуальные SIM-карты. После блокировки площадок — государственными органами или модераторами мессенджеров — злоумышленники быстро создают новые.

Пользователей убеждают передать доступ к Apple ID

По словам экспертов «Известий», большинство мошеннических схем строится вокруг двух сценариев.

Пользователям предлагают купить подарочные сертификаты или коды пополнения, которые либо не работают, либо приобретены с использованием похищенных банковских карт. До 40% кодов оказываются недействительными. Мошенники под предлогом удалённого пополнения Apple ID просят сообщить логин, пароль или код подтверждения для входа. Получив доступ к учётной записи, они меняют настройки восстановления, блокируют устройств и требуют выкуп — обычно от 10 тыс. до 60 тыс. рублей.

Эксперты сообщили изданию, что сами схемы практически не меняются — злоумышленники лишь используют новый информационный повод. Источники издания подчеркнули, что перевод денег не гарантирует возврата доступа к устройству.

Спрос на услуги в сервисах Apple вырос более чем в десять раз

Эксперты «Известий» сообщили, что с апреля по июль спрос на услуги по оплате покупок в App Store, продлению подписки iCloud, смене региона Apple ID и установке недоступных приложений увеличился более чем в 10 раз по сравнению с началом года.

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Пользователи сталкиваются с трудностями при оплате сервисов или установке приложений, и на рынке появляются десятки посредников, обещающих решить проблему за несколько минут. Отличить добросовестный сервис от мошеннического становится всё сложнее.

Эксперты призвали не верить сообщениям о «последнем шансе»

Руководитель сервиса защиты бизнеса Solar AURA группы компаний «Солар» Дарья Кошкина сказала «Известиям», что подобные информационные кампании появляются практически после каждой громкой новости об ограничениях цифровых платформ.

Другие эксперты, с которыми поговорило издание, сообщили, что предупреждение ФАС касается исключительно соблюдения антимонопольного законодательства. Даже если компания не выполнит требования, следующим этапом станет суд и возможный штраф, а не автоматическая блокировка устройств или сервисов Apple.

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил безопасности: