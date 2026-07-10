Китайский ESTEO открыл предзаказы на внедорожник MX — по цене от 3,89 млн ₽

Китайский бренд ESTEO объявил старт предзаказов на модель MX. Как сообщили в пресс-службе компании, среднеразмерный внедорожник подойдёт как для езды по городу, так и для дальних путешествий. Цена на новинку начинается от 3,89 млн рублей.

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Максимальная скорость ESTEO MX — 210 км/ч

Автомобиль оборудован двухлитровым турбомотором мощностью 197 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Как заявляет производитель, внедорожник может развивать скорость до 210 км/ч.

Модель оптимальна для езды в условиях российского климата: дорожный просвет ESTEO MX составляет 200 мм, силовой каркас на 85% выполнен из высокопрочной стали, а оцинкованный кузов защитит машину от реагентов.

Кроме того, водителям доступны семь режимов движения, четыре из которых — для сложных дорожных условий.

В салоне разместили три монитора и кресла с функцией массажа

Внутреннее пространство автомобиля укомплектовано мультимедийной системой из трёх независимых дисплеев, один из которых — для переднего пассажира.

Из других цифровых технологий в салоне — ​​акустика Boya Melody, голосовой ИИ-ассистент и телематическая система для дистанционного управления основными функциями внедорожника.

Передние кресла оснастили электрорегулировкой и функцией многозонного массажа.

Автомобиль производят на заводе в Санкт-Петербурге

Производство ESTEO MX организовано на автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах.

Модель доступна в комплектациях — «Премиум» и «Флагман». Минимальная цена внедорожника с учётом всех спецпредложений составит 3 890 000 рублей.