Заблокированные в РФ сайты перестали работать через иностранные SIM-карты — схемой пользовались 500 тыс. человек

Иностранные сим-карты перестали открывать доступ к ресурсам, заблокированным в России, сообщают «Известия». Роуминговый интернет-трафик теперь фильтруется по тем же правилам, что и у абонентов российских операторов, подтвердили в Минцифры. По оценке Mobile Research Group, иностранными сим-картами для доступа в интернет пользовались около 500 тыс. человек. Проблемы с подключением начали возникать около полутора недель назад.

Ограничения зависят от оператора иностранной сим-карты, пояснили эксперты

Владельцы зарубежных сим-карт столкнулись с проблемами около полутора недель назад, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, ограничения зависят от того, услугами какого зарубежного оператора пользуется абонент. Например, карта из ОАЭ открывает российские сайты и арабские ресурсы, но не даёт доступа к популярным иностранным соцсетям.

При этом, как утверждают опрошенные пользователи, у них сохраняется доступ к сервисам, которые самостоятельно ограничили работу в России, — например, к Netflix и ряду зарубежных нейросетей.

В Минцифры пояснили, что роуминговый трафик владельцев иностранных сим-карт в сетях российских операторов теперь фильтруется по тем же правилам, что и у всех остальных пользователей. Речь не об отключении интернета, а только о блокировке сайтов, запрещённых в России. Все остальные ресурсы по-прежнему доступны.

Трафик владельцев иностранных сим-карт теперь фильтруется по российским правилам — независимо от страны регистрации

Раньше иностранная сим-карта позволяла обходить блокировки: трафик шёл напрямую к зарубежному оператору, минуя российскую фильтрацию. Теперь операторы применяют подход, при котором трафик обрабатывается по российским правилам, если пользователь физически находится на территории РФ — вне зависимости от страны регистрации карты, поясняет эксперт НТИ Леонид Дробышевич.

Для фильтрации трафика могут использовать технологию глубокой инспекции пакетов DPI. Расшифровать данные, которые идут по защищённому каналу, напрямую нельзя. Однако по косвенным признакам — сигнатурам соединений, времени обращения и объёму данных — можно определить, какой сайт открывает пользователь, и заблокировать доступ, объясняет анонимный собеседник «Известий».

Контекст

Россияне начали активно пользоваться иностранными симками в 2022 году — в основном для регистрации в ушедших сервисах и доступа к зарубежным банкам.

По оценке Mobile Research Group, всего на руках у россиян сейчас около 2 млн иностранных симок.