Mercedes-AMG представил полноприводный электрокар CLA 45 4MATIC+ — с запасом хода свыше 670 км

Немецкий бренд Mercedes-AMG представил электрокар CLA 45 4MATIC+ на Фестивале скорости в Гудвуде, Великобритания. Новинка создана на платформе автомобиля Mercedes-AMG CLA, который ранее завоевал титул «Европейский автомобиль 2026 года» в Брюсселе. Электрокар выйдет в двух вариантах кузова: купе и универсал.

BMW выпустит электрическую версию купе M4 — с совершенно новым дизайном и мощностью 1000 лошадиных сил В разработке также находится традиционная модель с бензиновым двигателем Читайте также

У модели — три мотора и постоянный полный привод

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ оборудован тремя электродвигателями: один расположен на передней оси, два других — на задней. Такая компоновка обеспечивает работу продвинутой системы постоянного полного привода и выдаёт совокупную мощность в 680 л.с.

Работает автомобиль от батареи ёмкостью 94 кВт·ч. Запас хода купе превышает 670 км, а универсал способен проехать без подзарядки до 640 км.

Салон оснастили мультимедийной системой с ИИ

Электрокар сохранил узнаваемый дизайн благодаря фирменной вертикальной решётке радиатора и переднему бамперу с боковыми воздуховодами.

В салоне разместили спортивные кресла, мультимедийную систему MBUX четвёртого поколения с ИИ и голосовым управлением, а также цифровую приборную панель, центральный экран и отдельный развлекательный дисплей для переднего пассажира.

Дату старта продаж и цену новинки производитель пока не раскрыл.