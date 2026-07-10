«Софтлайн» приобрела 1,2 млн акций и приблизилась к лимиту программы выкупа — осталось менее 100 тыс. бумаг

ПАО «Софтлайн» приобрелаещё 1,2 млн акций и приблизилось к установленному лимиту действующей программы обратного выкупа ценных бумаг, сообщают «Ведомости». После сделки общий объём приобретённых компанией акций достиг 19,9 млн из максимально предусмотренных 20 млн. Несмотря на это, в компании сообщили, что не намерены прекращать программу и рассчитывают увеличить доступный для приобретения объём.

Акции приобретает дочерняя компания ПАО «Софтлайн»

Программа обратного выкупа в компании действует с октября 2024 года. За это время дочерняя структура группы постепенно приобретала акции ПАО «Софтлайн» на рынке. Очередной этап завершился покупкой 1,2 млн бумаг. После сделки совокупный объём выкупленных акций вырос до 19,9 млн.

Действующая программа допускает приобретение не более 5% уставного капитала компании — это 20 млн акций, поэтому текущий лимит практически исчерпан.

Несмотря на достижение почти максимального объёма выкупа акций, в «Софтлайне» заявили «Ведомостям», что не рассматривают завершение программы. В компании сообщили, что намерены увеличить количество бумаг, доступных для приобретения в рамках программы. Выкупленные акции компания планирует использовать для сделок по покупке других компаний, а также для программ мотивации сотрудников.

Ранее акционеры утвердили дивиденды за прошлый год

Ранее компания провела годовое собрание акционеров. По его итогам было принято решение направить на выплату дивидендов за 2025 год 72 млн рублей. Владельцы обыкновенных акций получат по 0,18 рубля на каждую бумагу. Дата, на которую определялся круг лиц, имеющих право на получение дивидендов, была установлена на 9 июля.

Оставшуюся часть чистой прибыли за 2025 год — 190,3 млн рублей — акционеры решили сохранить в распоряжении компании и не распределять.

Контекст

В 2025 году Совет директоров ПАО «Софтлайн» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2024 год в размере 1 млрд рублей, или 2,5 рубля на акцию. Это была первая дивидендная выплата в истории компании, которая была основана в 1993 году.

Совет директоров «Софтлайна» впервые рекомендовал дивиденды в 1 млрд рублей На каждую акцию будет выплачено по 2,5 рубля Читайте также

Согласно дивидендной политике, на выплаты планировалось направить 55% чистой прибыли, которая по итогам 2024 года составила 1,8 млрд рублей.