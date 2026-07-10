«Яндекс» запустил роботакси в Москве — но только для сотрудников: сервис проверяют перед коммерческим запуском

«Яндекс» запустил сервис роботакси на маршруте между штаб-квартирой компании в деловом квартале «Красная Роза» и офисами в «Москва-Сити». Пока воспользоваться беспилотными автомобилями могут только сотрудники компании. В «Яндексе» заявили, что коммерческий запуск роботакси может состояться до конца 2026 года.

Работу роботакси проверят на сотрудниках «Яндекса»

Штаб-квартира «Яндекса» расположена в деловом квартале «Красная Роза» — два других офиса компании находятся в «Москва-Сити». В них работают более 4,5 тыс. сотрудников, которым регулярно приходится перемещаться между площадками для встреч и совместной работы.

До запуска сервиса сотрудники пользовались личными автомобилями, обычным такси, общественным транспортом или корпоративным микроавтобусом. Теперь они смогут протестировать беспилотные такси.

Поездки между офисами также позволят проверить, как работает весь сервис — от заказа машины и оплаты до завершения поездки.

Вызвать автомобиль можно через «Яндекс Go»

Маршрут обслуживают несколько беспилотных автомобилей. За управление отвечает разработанная «Яндексом» система автономного вождения на базе искусственного интеллекта. Во время каждой поездки в салоне находится водитель-испытатель.

Вызвать роботакси можно через приложение «Яндекс Go» по тому же принципу, что и обычный автомобиль такси.

Коммерческий запуск роботакси запланирован на 2026 год

До конца 2026 года «Яндекс» рассчитывает вывести на городские улицы 200 беспилотных автомобилей. Половина из них будет выполнять заказы пользователей через приложение «Яндекс Go». Остальные займутся сбором данных о дорожной инфраструктуре и движении, чтобы компания могла совершенствовать технологии автономного управления.

Сейчас сервис роботакси «Яндекса» уже перевозит пассажиров в федеральной территории «Сириус» и городе Иннополис.

Контекст

В феврале 2026 года «Яндекс» подал заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси». Аналитики оценили бизнес «Яндекса» в сфере автономного транспорта, включая роботакси и беспилотные грузовики, в 1,4 трлн рублей.

Яндекс подал заявки на товарные знаки «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси»: до 200 автономных машин запустят в 2026-м Яндекс регистрирует товарный знак «Яндекс роботакси» Читайте также

Эксперты сообщали, что на первом этапе наибольший спрос на роботакси будет связан с короткими поездками, а массовое распространение сервиса будет зависеть от законодательства, доверия пользователей и стоимости.