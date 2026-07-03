«Вкусно — и точка» запускает новую линейку томатных бургеров — в блюда добавят сладко-острый соус из помидоров

С 13 июля во «Вкусно — и точка» появится новая линейка бургеров с томатным релишем, подтвердили Russian Business в пресс-службе сети. В меню войдут два новых бургера — «Гранд Томатный Релиш» и «Гранд Де Люкс Томатный Релиш». Главной особенностью новинок станет сладко-острый соус на основе помидоров.

Главное отличие от классических версий — новый соус

Основным ингредиентом новых бургеров «Гранд Томатный Релиш» и «Гранд Де Люкс Томатный Релиш» станет томатный релиш — кисло-сладкий соус с лёгкой остротой и ароматом помидоров, маринованных огурцов, красного перца и горчицы.

Остальной состав останется прежним. В «Гранд Томатный Релиш» сохранятся бифштекс из говядины, два ломтика сыра чеддер, лук, маринованные огурцы, кетчуп и горчица, а в «Гранд Де Люкс Томатный Релиш» также войдут салат и помидор.

Сколько продлится акция — неизвестно

Новые бургеры появятся в сети «Вкусно — и точка» с 13 июля.

В компании не сообщили, как долго бургеры останутся в меню — длительность акции «зависит от разных факторов».

Контекст

Ранее сеть «Вкусно — и точка» вернула в меню соус Карри. Одновременно в ресторанах появился новый Чикен Карри ролл. В компании отметили, что соус стал сезонным предложением и доступен ограниченное время.

Во «Вкусно — и точка» с 15 июня вернут соус Карри — также в сети появится новый Чикен Карри ролл На протяжении последних лет посетители сети ресторанов направили тысячи обращений с просьбой вновь начать продажи соуса Карри, сообщили в компании Читайте также

Во «Вкусно — и точка» сообщили, что за четыре года получили тысячи обращений от посетителей с просьбой вернуть соус. Его можно заказать во всех ресторанах сети, а также через доставку и мобильное приложение.

Новинка — Чикен Карри ролл — включает два куриных стрипса, томаты, салат, тёртый сыр и соус Карри в тортилье. Кроме того, соус можно было заказать к наборам куриных закусок с наггетсами, стрипсами и крылышками.