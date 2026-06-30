«Вкусно — и точка» добавила возможность округлять сумму заказа — собранные средства направят на благотворительность

«Вкусно — и точка» добавила в мобильное приложение возможность округлять стоимость заказа в пользу благотворительного фонда «Семья вместе». Собранные средства направят на строительство и содержание семейных домов при детских больницах. Новая функция уже доступна в последней версии приложения.

Пользователи смогут выбрать подходящий вариант округления

Во время оформления заказа пользователи могут округлить сумму покупки до числа, кратного 10, 50, 100 или 1000 рублей. Например, если заказ стоит 370 рублей и выбрано округление до 50 рублей, к сумме автоматически добавятся 30 рублей. Средства будут перечислены благотворительному фонду «Семья вместе» для поддержки семей с детьми, проходящими длительное лечение.

В компании отметили, что функцию можно отключить в любой момент. При оплате через Систему быстрых платежей (СБП) она недоступна.

Средства направят на строительство семейных домов при больницах

Как сообщили в компании, все пожертвования будут направлены на развитие программ фонда «Семья вместе», прежде всего — на строительство и содержание семейных домов. Они располагаются на территории детских больниц и позволяют родителям бесплатно жить рядом с ребёнком на протяжении всего периода лечения.

Генеральный директор фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая отметила, что длительная госпитализация особенно тяжело переносится семьями, которым приходится приезжать на лечение в другой город. Инициатива позволит большему числу людей принять участие в поддержке семей и поможет фонду строить и содержать дома, где родители могут находиться рядом с детьми.

В 2026 году фонд планирует открыть семейный дом на территории детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой в районе Северное Тушино в Москве. Ожидается, что после открытия он сможет ежегодно принимать более 1500 детей и их родителей, предоставляя им бесплатное проживание на время лечения.

Контекст

Ранее сеть «Вкусно — и точка» запустила благотворительную коллекцию в составе Кидз Комбо. В неё вошли четыре держателя для фотографий и записок в виде животных — лягушонка, лисёнка, волчонка и медвежонка. Игрушки будут доступны в ресторанах, мобильном приложении и сервисе доставки.

«Вкусно — и точка» запускает благотворительную коллекцию Кидз Комбо — игрушки появятся в сети с 10 марта Держатели-зверята появятся в ресторанах, доставке и приложении с 10 марта Читайте также

С каждого проданного держателя сеть направит 15 рублей в благотворительный фонд «Семья вместе».