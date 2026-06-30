Только 3% компаний перешли на отечественное оборудование — каждая третья всё ещё использует зарубежные решения

36% российских компаний так и не перешли на отечественные решения для сетевой инфраструктуры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос OCS. Полностью российское оборудование выбирают только 3% предпринимателей. Тяжелее всего бизнесу даётся переход на отечественное сетевое оборудование для дата-центров — здесь альтернатив западным вендорам пока почти нет.

Российские вендоры готовы закрыть до 90% потребностей в оборудовании для управления интернет-трафиком

По данным исследования OCS, на который ссылаются «Ведомости», уровень импортозамещения у многих компаний остаётся невысоким:

Доля компаний, которые в большинстве случаев вынуждены обращаться к отечественным вендорам, составила 6%.

Ещё 29% компаний выбирают российские решения реже, чем иностранные аналоги.

У 26% опрошенных российское оборудование составляет не более четверти от общего объёма используемых технологий.

Российские производители уже способны закрыть часть потребностей бизнеса в сетевом оборудовании, рассказал генеральный директор АНО «Телекоммуникационное оборудование» Григорий Ревазян. Например, сейчас они могут обеспечить до 90% спроса в маршрутизаторах*Маршрутизатор — это устройство, которое соединяет компьютеры и серверы в единую сеть и направляет интернет-трафик по оптимальным маршрутам. Высокопроизводительные маршрутизаторы используются в ЦОД, сетях операторов связи и IT-инфраструктуре крупных компаний. и 100% — в точках доступа*Сетевое устройство, которое создаёт или расширяет беспроводную сеть Wi-Fi и обеспечивает подключение оборудования к локальной сети или интернету.

Рынок телекоммуникационного оборудования в России вырос до 260 млрд рублей

По оценке АНО «Телекоммуникационное оборудование», объём российского рынка телекоммуникационных решений в 2025 году превысил 260 млрд рублей. В сегменте фиксированной связи*Оборудование фиксированной связи — это устройства для стационарной проводной передачи данных: интернет по кабелю, городская телефония и корпоративные сети. К нему относятся коммутаторы, маршрутизаторы, медиаконвертеры и точки доступа рынок составил более 150 млрд рублей, из которых свыше 40% уже занимают российские вендоры, уточнил Григорий Ревазян.

Среди отечественных производителей маршрутизаторов Григорий Ревазян выделил «Элтекс», «Сигналтек», «Булат» и «Электру». В сегменте коммутаторов — Yadro, «Цифровые решения» и «Форт-телеком».

Госструктуры обязаны перейти на российское оборудование до 2028 года

Госструктуры и объекты критической информационной инфраструктуры переходят на отечественное оборудование в рамках регуляторных требований — указа президента и проекта Минцифры, обязывающих их заместить иностранные решения к 2028 году, подчёркивает руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин. В то же время коммерческие компании продолжают закупать иностранную технику через параллельный импорт.

Наибольшую сложность вызывает замена высокопроизводительных коммутаторов для центров обработки данных, предупреждает Тимофей Воронин. До 2022 года более 90% корпоративного сектора и сетей операторов связи контролировали американские Cisco, Juniper Networks, Hewlett Packard Enterprise и китайская Huawei. По подсчётам компании «Технологии доверия», решения Cisco занимали до 80% сетевого оборудования в IT-инфраструктуре большинства российских компаний.

Главный барьер при замене сетевого оборудования — необходимость писать собственное ПО с нуля

По словам заместителя генерального директора по сетевому оборудованию Fplus Артёма Федосеева, сетевое оборудование — одна из самых сложных категорий для замещения с технической точки зрения. Главным барьером становится программное обеспечение. Эксперт подчёркивает, что для его замены нужно писать собственное ПО с нуля или перекраивать открытые решения, на что уходят годы и большие ресурсы.

Процесс замещения не может быть быстрым ещё и потому, что он включает переобучение персонала, изучение новых решений и перестройку инфраструктуры, отмечает ведущий инженер-программист НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Николай Калуцкий. Сетевые администраторы были «заточены» под конкретного вендора, и на их переобучение уходят время и деньги.

Контекст

В мае 2026 года Минцифры предложило участникам программы особо значимых проектов отсрочку перехода на отечественное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В отдельных случаях переход могут отложить до 2036 года.

При этом послабления коснутся только компаний, включённых в программу, — остальные бизнесы обязаны укладываться в жёсткие сроки. Для объектов КИИ первой категории — наиболее значимые для государства информационные системы — переход должен завершиться до 1 января 2028 года. К таким объектам относятся энергетика, транспорт, банковский сектор и другие.