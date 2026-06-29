«Аэрофлот» утвердил дивиденды за 2025 год — инвесторы получат по 5,29 ₽ за акцию

Акционеры ПАО «Аэрофлот» одобрили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды в размере 5,29 рубля на акцию, сообщили в компании. Всего на выплаты инвесторам авиаперевозчик выделил 21 млрд рублей. Это соответствует 100% прошлогодней скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Последний день покупки акций для получения выплат — 17 июля

Решение о распределении прибыли финальном размере дивидендов приняли на годовом собрании акционеров. Размер дивидендов превысил уровень выплат за 2024 год на 2 копейки — тогда платили 5,27 рубля за акцию.

По состоянию на 29 июня 2026-го бумаги «Аэрофлота» стоят около 39 рублей за штуку. Исходя из этой цены, дивидендная доходность составляет около 14%.

Последним днем для покупки акций под выплаты станет 17 июля. Выплатить дивиденды авиаперевозчик должен до 21 августа, уточняет «Интерфакс».

Ещё 102 млрд ₽ направят на покрытие убытков

Участники заседания также решили направить более 102 млрд рублей на покрытие убытка за 2020–2023 годы. Выделенная сумма покроет треть накопленного дефицита — его общая сумма в конце 2025 года оценивалась в 299,6 млрд рублей по РСБУ.

Основная часть убытков пришлась на пандемию коронавируса и период после введения санкций в 2022 году, которые международные перелеты практически остановились.

Контекст

ПАО «Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания и флагман одноименной авиагруппы, куда также входят перевозчик «Россия» и лоукостер «Победа». По итогам 2025 года «Аэрофлот» перевез 29,5 млн пассажиров, а с учетом всей группы — 55,3 млн человек.

Чистая прибыль «Аэрофлота» в прошлом году составила 105,5 млрд рублей против 55 млрд годом ранее. Выручка превысила 900 млрд рублей.