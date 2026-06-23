Налоговые долги бизнеса и граждан достигли 4 трлн ₽: главные причины — дорогие кредиты и рост НДС

Налоговые долги россиян и компаний к апрелю 2026 года выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли рекордных 4 трлн рублей, сообщают «Известия». Рост происходит на фоне усиления режима налогового контроля и ухудшения финансового положения бизнеса. Сумма задолженности сопоставима с годовым дефицитом федерального бюджета и составляет около 10% его доходов.

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Больше половины долга — это пени и штрафы, а не сама недоимка

По данным «Известий», из совокупных 4 трлн рублей непосредственно на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам приходится 1,7 трлн. Остальное — начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку.

Наибольший объём задолженности сформировался по НДС — 648 млрд рублей. На втором месте — налог на прибыль организаций с неуплатой в 294 млрд, на третьем — страховые взносы с долгом в 292 млрд рублей.

Существенная часть задолженности сосредоточена в крупнейших регионах страны:

Москва — 1,5 трлн рублей;

Подмосковье — 286 млрд;

Санкт-Петербург — 205 млрд;

Краснодарский край — 91 млрд;

Самарская область — 80 млрд рублей.

Дорогие кредиты и повышение НДС подтолкнули бизнес к накоплению налоговых долгов

Главной причиной роста задолженности стало ухудшение финансового положения бизнеса, отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин в комментарии «Известиям». По его словам, бизнес оказался зажат между дорогими кредитами, сложной логистикой и нестабильным потребительским спросом. В таких условиях компании в первую очередь направляют средства на зарплаты и текущую деятельность, откладывая платежи в бюджет.

Дополнительное давление оказал рост налоговой нагрузки. Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин напомнил, что в этом году НДС был повышен до 22%, а порог дохода для освобождения от его уплаты для малого бизнеса на упрощёнке снизился — число плательщиков налога выросло. Дополнительным фактором стало замедление экономики и ослабление потребительского спроса.

В зоне риска — строительство, торговля и общепит

Рост налоговой задолженности повышает риск банкротств, предупреждает эксперт Совета по финансовому рынку и инвестициям ТПП, налоговый консультант Алексей Крылов. По мере накопления обязательств растут пени и штрафы, и в какой-то момент бизнес может потерять возможность их обслуживать.

По оценке исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, больше всего с риском дефолта могут столкнуться следующие отрасли:

строительство и девелопмент;

торговля;

общепит;

сфера услуг;

транспорт и логистика.

Массовой волны банкротств пока ожидать не стоит: многие компании пытаются договориться с налоговыми органами о рассрочке или реструктуризации платежей, подчёркивает Андрей Шубин.

За три года число должников сократилось вдвое

В самой налоговой службе призывают оценивать задолженность не по абсолютной сумме, а по её отношению к поступлениям. На 1 июня 2026 года этот показатель составил 6% — ниже среднего уровня за последние шесть лет в 6,2%. В ведомстве «Известиям» также отметили, что за три года число должников снизилось вдвое — до 22 млн человек, а меры взыскания уже принесли бюджету 1,7 трлн рублей.

Тем не менее эксперты настроены менее оптимистично. В ближайшие кварталы задолженность, вероятно, продолжит расти, хотя темпы увеличения могут замедлиться, прогнозирует старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. По его оценке, замедление экономики будет подталкивать бизнес к новым долгам.

Контекст

По данным Росстата, на январь 2026 года объём просроченной дебиторской задолженности российских компаний достиг почти 8,2 трлн рублей — на 21% больше, чем годом ранее. Эта сумма эквивалентна 4% прошлогоднего ВВП страны.

Больше всего просроченных платежей сосредоточено в обрабатывающем производстве — 2,9 трлн рублей — и в оптовой и розничной торговле — 1,9 трлн. Самая интенсивная динамика роста фиксируется в недвижимости, аренде и лизинге: средний размер просрочки в этих отраслях вырос на 130% за год.