ЦБ начнёт раскрывать структуру собственности финансовых организаций — но без упоминания конкретных владельцев

Банк России с 1 января 2027 года возобновит публикацию информации о структуре собственности финансовых организаций. Как сообщили в регуляторе, сведения будут раскрываться в обезличенном виде. Новый порядок затронет банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и микрофинансовые компании.

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Информация будет публиковаться по 14 критериям

Вместо раскрытия данных о конкретных владельцах ЦБ будет сообщать обезличённые сведения по 14 критериям. В частности, будут публиковаться сведения об участниках структуры собственности, а также информация о том, выдавал ли Банк России предписания из-за неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения.

По каждому критерию будут использоваться только три варианта ответа: «да», «нет» или «неприменимо».

Формировать данные будет сам регулятор

В Банке России отметили, что новый порядок не создаст дополнительной административной нагрузки для участников рынка — регулятор будет сам формировать данные о структуре собственности финансовых организаций.

По данным ЦБ, предложенный формат предварительно обсуждался с представителями рынка и получил их поддержку.

ЦБ публиковал данные о структуре собственности финорганизаций до 2022 года

До 2022 года Банк России регулярно публиковал сведения о структуре собственности финансовых организаций (банков, страховщиков, НПФ и др.), включая информацию о владельцах и бенефициарах. Это было частью политики прозрачности финансового рынка.

В марте 2022 года ЦБ разрешил финансовым организациям не раскрывать сведения, которые могут повысить санкционные риски, включая данные о структуре собственности, руководстве и других лицах. Затем эта мера неоднократно продлевалась.