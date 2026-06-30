«Все сервисы работают в штатном режиме»: в Яндексе сообщили об устранении сбоя 30 июня

«Все сервисы работают в штатном режиме»: в Яндексе сообщили об устранении сбоя 30 июняПервые сообщения о неполадках начали поступать около 13:45 мск, однако уже к 14:15 проблемы были устранены
Яндекс устранил сбой, который днём 30 июня затронул ряд сервисов экосистемы, сообщили в пресс-службе. Возникшие у части пользователей проблемы с доступом были кратковременными, сообщили в компании. Платформа мониторинга сбоев DownDetector подтверждает — сервисы Яндекса работают в штатном режиме.
Причины сбоя неизвестны
У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса, подтвердили в компании.
«На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.
Причины произошедшего сбоя в Яндексе не уточнили.
Сбой также затронул другие сервисы компании
Первые сообщения о неполадках начали поступать около 13:45 мск. На работу Яндекс Поиска пользователи оставили более 1,2 тыс. жалоб, а количество сообщений о проблемах с работой Яндекс Музыки достигло 1,6 тыс.
Помимо Поиска и Музыки, пользователи сообщали о проблемах с доступом к Яндекс Еде, сервису «Дом с Алисой», Кинопоиску и Алисе.