«Все сервисы работают в штатном режиме»: в Яндексе сообщили об устранении сбоя 30 июня

Яндекс устранил сбой, который днём 30 июня затронул ряд сервисов экосистемы, сообщили в пресс-службе. Возникшие у части пользователей проблемы с доступом были кратковременными, сообщили в компании. Платформа мониторинга сбоев DownDetector подтверждает — сервисы Яндекса работают в штатном режиме.

В работе сервисов Яндекса произошёл сбой — в компании уже работают над устранением проблем На работу Поиска пожаловались 1,2 тыс. человек, а о сбое в Яндекс Музыке сообщили 1,6 тыс. пользователей Читайте также

Причины сбоя неизвестны

У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса, подтвердили в компании.

«На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.

Причины произошедшего сбоя в Яндексе не уточнили.

Сбой также затронул другие сервисы компании

Первые сообщения о неполадках начали поступать около 13:45 мск. На работу Яндекс Поиска пользователи оставили более 1,2 тыс. жалоб, а количество сообщений о проблемах с работой Яндекс Музыки достигло 1,6 тыс.

Помимо Поиска и Музыки, пользователи сообщали о проблемах с доступом к Яндекс Еде, сервису «Дом с Алисой», Кинопоиску и Алисе.





