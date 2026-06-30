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«Все сервисы работают в штатном режиме»: в Яндексе сообщили об устранении сбоя 30 июня

Первые сообщения о неполадках начали поступать около 13:45 мск, однако уже к 14:15 проблемы были устранены
30 июня 2026, 15:05
Часы на стене
Бизнес
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Яндекс устранил сбой, который днём 30 июня затронул ряд сервисов экосистемы, сообщили в пресс-службе. Возникшие у части пользователей проблемы с доступом были кратковременными, сообщили в компании. Платформа мониторинга сбоев DownDetector подтверждает — сервисы Яндекса работают в штатном режиме.

В работе сервисов Яндекса произошёл сбой — в компании уже работают над устранением проблем
В работе сервисов Яндекса произошёл сбой — в компании уже работают над устранением проблем
На работу Поиска пожаловались 1,2 тыс. человек, а о сбое в Яндекс Музыке сообщили 1,6 тыс. пользователей
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Причины сбоя неизвестны

У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса, подтвердили в компании.

«На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.

Причины произошедшего сбоя в Яндексе не уточнили.

Сбой также затронул другие сервисы компании

Первые сообщения о неполадках начали поступать около 13:45 мск. На работу Яндекс Поиска пользователи оставили более 1,2 тыс. жалоб, а количество сообщений о проблемах с работой Яндекс Музыки достигло 1,6 тыс.

Помимо Поиска и Музыки, пользователи сообщали о проблемах с доступом к Яндекс Еде, сервису «Дом с Алисой», Кинопоиску и Алисе.



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