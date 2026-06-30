Whoosh начал начислять пользователям бонусы за повторение ПДД — ими можно оплатить поездку на самокате

Сервис Whoosh обновил обучение в приложении и теперь начисляет бонусы за повторение ПДД для электросамокатов, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Кнопку для прохождения курса можно найти на главном экране приложения — за его завершение пользователи получат баллы, которыми можно оплатить аренду. В компании отмечают: большинство нарушений происходит не из-за злого умысла, а по незнанию, поэтому важно периодически обновлять знания пользователей.

Вместо стандартных тестов — правила с наглядными карточками

Обновленный курс построен в виде интерактивных карточек с главными правилами для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Пользователь последовательно изучает информацию и подтверждает согласие с каждым пунктом.

В будущем подборки тестов будут обновляться — в их основу ляжет аналитика типовых нарушений ПДД на электросамокатах.

Директор по коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик подчеркнула, что кикшеринг стал полноценной частью городской транспортной системы. При этом компания, по ее словам готова бесплатно делиться своими обучающими материалами в небрендированном формате с городскими площадками и образовательными ресурсами для повышения безопасности владельцев частных самокатов.

Уроки ПДД снизили аварийность на 30–60%

В Whoosh подчеркивают: по итогам 2025 года системная работа по обучению — в том числе лекции с ГАИ и обучающая программа для вузов и школ — показала высокую эффективность. Количество аварий с участием самокатов сервиса снизилось на 30–60% во всех городах присутствия.

В 2026 году Whoosh продолжает развивать систему безопасности, совмещая технические настройки СИМ, контроль за соблюдением правил и аналитику рискованного поведения для создания новых обучающих сценариев.