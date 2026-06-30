Wildberries запустила сервис «Биржа карточек товаров» — селлеры смогут продавать готовые объявления с отзывами

Wildberries запустила тестирование нового сервиса «Биржа карточек товаров», сообщили в компании. Теперь продавцы смогут напрямую покупать и продавать карточки товаров, а затем переносить их в свой личный кабинет. Передача карточки товара — популярный среди продавцов инструмент, который позволяет передать другому селлеру уже готовую карточку вместе со всеми показателями.

Покупателю больше не придётся самостоятельно искать владельца карточки

Как сообщили в Wildberries, заинтересованным продавцам больше не потребуется искать владельца карточки и самостоятельно договариваться о сделке — все этапы проходят внутри маркетплейса.

Новый сервис позволяет продавцам размещать объявления о продаже карточек товаров, а покупателям — приобретать их и переносить в свой личный кабинет. Пользователь сможет продать не только товарные остатки, но и саму карточку, в развитие которой уже были вложены ресурсы: оформление, продвижение и работа с отзывами покупателей.

Пока сервис доступен части продавцов, в дальнейшем его поэтапно откроют для всех партнёров маркетплейса в России.

Каждую карточку будут проверять перед сделкой

Перед публикацией объявления карточка проходит обязательную модерацию. Перед её переносом в другой личный кабинет система маркетплейса дополнительно проверяет наличие товарных остатков.

Сделку подтверждают обе стороны через СМС-код или пуш-уведомление в личном кабинете, после чего оформляется договор купли-продажи.

Стоимость карточки и товарных остатков стороны оплачивают напрямую друг другу. Через Wildberries оплачивается только услуга по подготовке и переносу карточки между личными кабинетами.

Контекст

Перенос карточки — это передача карточки товара из личного кабинета одного продавца в кабинет другого. Вместе с ней новый владелец получает накопленные отзывы, рейтинг, артикулы, баркоды*Штрихкод товара, по которому система идентифицирует конкретную единицу товара на складе и при продажеи, если это предусмотрено сделкой, товарные остатки.

При этом перенос не означает передачу всего бизнеса продавца. История заказов и продаж, изменения цен и скидок, аналитика и штрафы в новый личный кабинет не переходят.

Стоимость услуги разделена между участниками сделки. Продавец оплачивает подготовку карточки к переносу, а покупатель — сам перенос. Для некоторых категорий минимальная стоимость услуги составляет 35 тыс. рублей.