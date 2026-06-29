Семейная ипотека останется без изменений до 1 октября 2026 года — правительство ещё прорабатывает новые условия

Условия семейной ипотеки останутся без изменений как минимум до 1 октября 2026 года, сообщает «Коммерсант». Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что с 1 июля программа продолжит работать по действующим правилам, несмотря на ранее обсуждавшееся изменения. Власти продолжают прорабатывать новые параметры программы.

Правительство еще прорабатывает варианты

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что работа над обновлением правил семейной ипотеки продолжается по поручению президента.

«Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними. На площадке правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты», — приводит «Коммерсант» слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, цель изменений — сделать программу более адресной и оказать положительный эффект на демографию.

Ставку по ипотеке хотели привязать к количеству детей в семье

Ранее сообщалось, что власти рассматривают масштабное обновление семейной ипотеки. Среди возможных изменений назывались:

льготную ставку 6% предлагалось сохранить только на первые 15 лет после оформления кредита;

для заёмщиков планировали ввести дополнительные требования, в том числе обязательную регистрацию по месту жительства;

максимальную сумму кредита хотели увеличить для многодетных семей;

размер льготной ставки предлагалось сделать зависимым от количества детей и региона покупки жилья.

В Минфине и Минстрое подчёркивали, что параметры программы ещё находятся в разработке.

Проект предусматривал автоматический пересчёт ставки после рождения ребёнка

Новые правила семейной ипотеки предусматривали разные ставки в зависимости от состава семьи и региона покупки жилья. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предлагалось установить:

12% — для семей с одним ребёнком;

10% — с двумя детьми;

8% — с тремя детьми;

6% — с четырьмя детьми;

4% — с пятью и более детьми.

Для остальных регионов ставки предлагалось сделать на 2 процентных пункта ниже.

Проект также предусматривал автоматическое снижение ставки после рождения второго и последующих детей.

Максимальная сумма кредита могла вырасти до 18 млн ₽

Максимальная сумма кредита также должна была зависеть от региона и количества детей. Для столичных регионов предлагались лимиты:

до 12 млн ₽ — для семей с одним ребёнком;

до 15 млн ₽ — с двумя детьми;

до 18 млн ₽ — с тремя и более детьми.

Для остальных регионов:

до 6 млн ₽ — с одним ребёнком;

до 8 млн ₽ — с двумя детьми;

до 10 млн ₽ — с тремя и более детьми.

Предполагалось, что лимит распространяется только на сумму кредита. Стоимость жилья может быть выше, если семья внесёт больший первоначальный взнос.

Обновление программы льготной ипотеки анонсировали ещё в июне

О предстоящем обновлении семейной ипотеки ранее заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение» в Сочи. Тогда он сообщил, что новые правила планируют ввести с 1 июля 2026 года и что они будут направлены на стимулирование рождаемости. При этом конкретные параметры программы власти официально не раскрывали.

Эксперты указывали, что обсуждавшиеся изменения могли сделать программу менее доступной. По их оценке, сокращение льготного периода до 15 лет увеличило бы ежемесячный платёж примерно на треть, а в отдельных случаях — почти вдвое. После введения дифференцированных ставок право на семейную ипотеку могли потерять около 3 млн семей с одним ребёнком.