«Будет направлена на стимулирование рождаемости»: Минстрой подтвердил изменения условий семейной ипотеки с 1 июля

Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля 2026 года, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме «Движение» в Сочи. По его словам, обновлённая программа будет направлена на поддержку рождаемости. Какие именно изменения вступят в силу, власти пока не раскрывают. Ранее в правительстве обсуждали повышение максимальной суммы кредита с 6 млн до 8 млн рублей и снижение ставки для семей с большим количеством детей.

Минстрой призвал не доверять слухам в Telegram-каналах

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что Минстрой и финансовый блок правительства в течение последнего месяца обсуждали параметры обновлённой программы и пришли к согласованной концепции выдачи семейной ипотеки.

«С 1 июля правила семейной ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. [...] Банки уже готовятся к этому», — рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение».

Какие конкретно меры вступят в силу с 1 июля, в ведомстве не уточнили. При этом представитель власти подчеркнул: не стоит верить всему, что пишут в социальных сетях.

«Не всё, что пишут в Telegram-каналах, [будет] так. Нужно дождаться 1 июля», — призвал Никита Стасишин.

Лимит ипотечного кредита могут увеличить до 8 млн ₽

В апреле 2026 года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил РБК, что правительство рассматривает повышение лимита по семейной ипотеке с 6 млн до 8 млн рублей. Он отметил, что во многих столичных регионах за 6 млн рублей семье с несколькими детьми сложно приобрести трёхкомнатную квартиру.

При этом, по его словам, перед правительством стоит задача одновременно сократить бюджетные расходы на льготную ипотеку, сохранить доступность жилья для семей и поддержать демографию.

Размер ставки по ипотеке могут связать с количеством детей в семье

Также власти изучают возможность введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Как ранее сообщали РИА Новости, в правительстве обсуждаются следующие параметры программы:

10–12% при рождении первого ребёнка;

6% при рождении второго ребёнка;

2–4% при рождении третьего ребёнка.

Аналитики Russian Business указывали, что до 30% семей не смогут продолжать обслуживать ипотеку при таком росте ставки.

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Валентина Матвиенко предложила ввести дополнительные льготы для многодетных семей

В мае 2026 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала рассмотреть дополнительные меры поддержки для многодетных семей. В частности, она предложила:

увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования;

снизить размер первоначального взноса;

реализовать принцип «больше детей — меньше ставка»;

ввести единое удостоверение многодетной семьи во всех регионах;

улучшить условия предоставления выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

По словам Матвиенко, принцип «больше детей — меньше ставка», который ранее обсуждался на заседании Совета при президенте по реализации демографической политики, должен быть реализован в рамках обновления программы семейной ипотеки.

С 1 февраля в России уже изменились условия семейной ипотеки

Ряд изменений в льготных ипотечных программах вступили в силу 1 февраля 2026 года. Согласно обновлённым правилам: