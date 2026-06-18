«Будет направлена на стимулирование рождаемости»: Минстрой подтвердил изменения условий семейной ипотеки с 1 июля

«Будет направлена на стимулирование рождаемости»: Минстрой подтвердил изменения условий семейной ипотеки с 1 июляЧто именно изменится, пока не раскрывается
Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля 2026 года, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме «Движение» в Сочи. По его словам, обновлённая программа будет направлена на поддержку рождаемости. Какие именно изменения вступят в силу, власти пока не раскрывают. Ранее в правительстве обсуждали повышение максимальной суммы кредита с 6 млн до 8 млн рублей и снижение ставки для семей с большим количеством детей.
Минстрой призвал не доверять слухам в Telegram-каналах
Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что Минстрой и финансовый блок правительства в течение последнего месяца обсуждали параметры обновлённой программы и пришли к согласованной концепции выдачи семейной ипотеки.
«С 1 июля правила семейной ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. [...] Банки уже готовятся к этому», — рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение».
Какие конкретно меры вступят в силу с 1 июля, в ведомстве не уточнили. При этом представитель власти подчеркнул: не стоит верить всему, что пишут в социальных сетях.
«Не всё, что пишут в Telegram-каналах, [будет] так. Нужно дождаться 1 июля», — призвал Никита Стасишин.
Лимит ипотечного кредита могут увеличить до 8 млн ₽
В апреле 2026 года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил РБК, что правительство рассматривает повышение лимита по семейной ипотеке с 6 млн до 8 млн рублей. Он отметил, что во многих столичных регионах за 6 млн рублей семье с несколькими детьми сложно приобрести трёхкомнатную квартиру.
При этом, по его словам, перед правительством стоит задача одновременно сократить бюджетные расходы на льготную ипотеку, сохранить доступность жилья для семей и поддержать демографию.
Размер ставки по ипотеке могут связать с количеством детей в семье
Также власти изучают возможность введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Как ранее сообщали РИА Новости, в правительстве обсуждаются следующие параметры программы:
- 10–12% при рождении первого ребёнка;
- 6% при рождении второго ребёнка;
- 2–4% при рождении третьего ребёнка.
Аналитики Russian Business указывали, что до 30% семей не смогут продолжать обслуживать ипотеку при таком росте ставки.
Валентина Матвиенко предложила ввести дополнительные льготы для многодетных семей
В мае 2026 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала рассмотреть дополнительные меры поддержки для многодетных семей. В частности, она предложила:
- увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования;
- снизить размер первоначального взноса;
- реализовать принцип «больше детей — меньше ставка»;
- ввести единое удостоверение многодетной семьи во всех регионах;
- улучшить условия предоставления выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.
По словам Матвиенко, принцип «больше детей — меньше ставка», который ранее обсуждался на заседании Совета при президенте по реализации демографической политики, должен быть реализован в рамках обновления программы семейной ипотеки.
С 1 февраля в России уже изменились условия семейной ипотеки
Ряд изменений в льготных ипотечных программах вступили в силу 1 февраля 2026 года. Согласно обновлённым правилам:
- семья может оформить только один льготный ипотечный кредит, оба супруга должны выступать созаёмщиками по одному договору;
- запрещено привлекать третьих лиц для увеличения совокупного дохода семьи и получения льготной ипотеки. Ранее семьи, не соответствовавшие требованиям программы, могли включать в сделку созаёмщика, который подходил под условия семейной ипотеки;
- заёмщики получили возможность рефинансировать рыночную часть комбинированных кредитов, где часть займа оформлена по льготной ставке, а часть — по стандартной. Это позволяет снизить ежемесячный платёж за счёт перевода рыночной части кредита на более выгодные условия.