Семейная ипотека 2026: ставка может вырасти до 12%

В России обсуждают повышение ставки семейной ипотеки — её размер предлагают привязать к количеству детей в семье. В случае, если она достигнет 12%, то с рынка уйдут до 30% нынешних заемщиков, говорится в исследовании «БЕСТ-Новострой». Число сделок при таком сценарии сократится на 22%.

Процентные ставки по семейной ипотеке в России

По данным на октябрь 2025 года, минимальная ставка по семейной ипотеке составляет 5,1%, средняя — 5,91%, а максимальная — 6%. На сегодняшний день есть несколько основных условий выдачи семейной ипотеки в России:

Ставка — до 6% годовых по льготной части кредита. Разницу до рыночной ставки банкам компенсирует государство.​

Сумма: до 12 млн руб. для Москвы, Санкт‑Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. — для остальных регионов. При комбинировании с обычной ипотекой общий размер кредита может быть больше.​

Первоначальный взнос: не менее 20% стоимости жилья, можно использовать материнский капитал как часть или весь первый взнос.

Как ранее писали РИА Новости, в правительстве РФ обсуждают условия, при которых ставка по семейной ипотеке может быть привязана к количеству детей в семье:

10–12% при рождении первого ребёнка;





6% при рождении второго ребёнка;





2–4% при рождении третьего ребёнка.





Часть семей не смогут брать льготную ипотеку при росте ставки

По данным агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой», семейная ипотека формирует до 80% всех сделок в массовом сегменте новостроек.

При кредите 7,4 млн ₽ ставка 6% даёт ежемесячный платёж в 44 370 ₽ — это требует дохода семьи не ниже 100 000 ₽. Если ставка вырастет до 12%, платёж увеличится до 76 120 ₽, а минимальный доход — до 160 000 ₽.

Для кредита 12 млн ₽ при ставке 6% ежемесячный платёж составляет 71 950 ₽ (минимальный доход — от 150 000 ₽). При ставке 12% платёж достигнет 123 434 ₽, что потребует от семьи дохода в 260 000 ₽.

По мнению аналитиков «БЕСТ-Новострой», до 30% семей не смогут продолжать обслуживать ипотеку при таком росте ставки.

Изменения в льготных ипотечных программах с 2026 года

Минфин представил обновлённые правила для семейной на 2026 год.

С 1 февраля 2026 года семье можно будет оформить только один льготный ипотечный кредит. При этом оба супруга должны выступать созаемщиками по одному договору. С 1 февраля также вступит в силу запрет на привлечение третьих лиц для увеличения суммарного дохода семьи. Сейчас, если семья не подходит под условия семейной ипотеки, она всё равно может получить льготный кредит. Для этого к сделке привлекается человек, который отвечает требованиям программы — он оформляется как созаёмщик. С 1 февраля станет доступно рефинансирование «рыночной» части комбинированных кредитов (когда часть займа под льготную ставку, часть — под обычную). Заёмщики смогут уменьшить платеж, переведя рыночную часть под более выгодный процент.

Кроме того, правительство обсуждает вариант выдачи семейной ипотеки только по месту регистрации родителей. Однако конкретные шаги на данный момент не приняты.