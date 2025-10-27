Семейная ипотека: новые условия вступят в силу в 2026-м

С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила семейной ипотеки: оформить две льготные ипотеки на одну семью уже не получится. Об этом сообщили два источника на финансовом рынке и подтвердили в Минфине, передаёт «Интерфакс». Изменения должны сделать систему поддержки более справедливой и сократить случаи, когда заёмщики оформляют несколько льготных кредитов на одну семью.

Новые условия по семейной ипотеке: супруги станут обязательными созаемщиками

Согласно информации источников «Интерфакса», с 1 февраля 2026 года супруги обязаны будут выступать созаемщиками по льготному кредиту. Исключение сделают только для пар, где один из супругов не имеет гражданства России.

В Министерстве финансов РФ пояснили агентству, что при недостаточном доходе семья сможет добавить в сделку третьих созаемщиков — например, родственников. В ведомстве отметили, что цель нововведения — «предотвратить злоупотребления и поддержать семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий».

Сейчас ипотеку можно оформить только на одного из супругов — из-за этого семьи могут брать два льготных кредита.

Субсидии по семейной ипотеке сохранятся до конца 2025 года

До конца 2025 года параметры семейной ипотеки останутся прежними, уточнили в Минфине. Но с 1 января 2026 года ставка субсидий будет снижена на 0,5 процентного пункта: компенсация по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2 п.п., для индивидуального жилищного строительства — 2,5 п.п..

Такие изменения отражают общий курс на постепенное сокращение льготных программ при сохранении их адресности.

Возможность рефинансирования по семейной ипотеке расширят

Поправки также позволяют заемщикам рефинансировать комбинированную ипотеку — когда часть кредита оформлена по льготной ставке, а часть по рыночной. Это особенно актуально для кредитов свыше 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 6 млн рублей — в других регионах.

Ставка по рыночной части кредита будет снижаться вслед за ключевой ставкой, сообщили в Минфине.

«Размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования. Количество рефинансирований не ограничено», — пояснили в Минфине «Интерфаксу».

Контекст

Семейная ипотека — крупнейшая льготная программа в стране. Она действует по ставке до 6% годовых для семей с ребёнком до 7 лет, ребёнком-инвалидом или с двумя несовершеннолетними детьми. В 2025 году её распространили и на покупку квартир на вторичном рынке в малых городах с низкими объёмами строительства.

Реформа семейной ипотеки направлена на повышение адресности господдержки и сокращение числа дублирующих кредитов. На фоне снижения ключевой ставки и роста интереса к рефинансированию власти стремятся удержать баланс между доступностью жилья и бюджетной нагрузкой.

Фото: miniseries / Getty Images