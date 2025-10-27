В РФ запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью — новые правила вступят в силу с 2026 года
Семейная ипотека: новые условия вступят в силу в 2026-м
С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила семейной ипотеки: оформить две льготные ипотеки на одну семью уже не получится. Об этом сообщили два источника на финансовом рынке и подтвердили в Минфине, передаёт «Интерфакс». Изменения должны сделать систему поддержки более справедливой и сократить случаи, когда заёмщики оформляют несколько льготных кредитов на одну семью.
Новые условия по семейной ипотеке: супруги станут обязательными созаемщиками
Согласно информации источников «Интерфакса», с 1 февраля 2026 года супруги обязаны будут выступать созаемщиками по льготному кредиту. Исключение сделают только для пар, где один из супругов не имеет гражданства России.
В Министерстве финансов РФ пояснили агентству, что при недостаточном доходе семья сможет добавить в сделку третьих созаемщиков — например, родственников. В ведомстве отметили, что цель нововведения — «предотвратить злоупотребления и поддержать семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий».
Сейчас ипотеку можно оформить только на одного из супругов — из-за этого семьи могут брать два льготных кредита.
Субсидии по семейной ипотеке сохранятся до конца 2025 года
До конца 2025 года параметры семейной ипотеки останутся прежними, уточнили в Минфине. Но с 1 января 2026 года ставка субсидий будет снижена на 0,5 процентного пункта: компенсация по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2 п.п., для индивидуального жилищного строительства — 2,5 п.п..
Такие изменения отражают общий курс на постепенное сокращение льготных программ при сохранении их адресности.
Возможность рефинансирования по семейной ипотеке расширят
Поправки также позволяют заемщикам рефинансировать комбинированную ипотеку — когда часть кредита оформлена по льготной ставке, а часть по рыночной. Это особенно актуально для кредитов свыше 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 6 млн рублей — в других регионах.
Ставка по рыночной части кредита будет снижаться вслед за ключевой ставкой, сообщили в Минфине.
«Размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования. Количество рефинансирований не ограничено», — пояснили в Минфине «Интерфаксу».
Контекст
Семейная ипотека — крупнейшая льготная программа в стране. Она действует по ставке до 6% годовых для семей с ребёнком до 7 лет, ребёнком-инвалидом или с двумя несовершеннолетними детьми. В 2025 году её распространили и на покупку квартир на вторичном рынке в малых городах с низкими объёмами строительства.
Реформа семейной ипотеки направлена на повышение адресности господдержки и сокращение числа дублирующих кредитов. На фоне снижения ключевой ставки и роста интереса к рефинансированию власти стремятся удержать баланс между доступностью жилья и бюджетной нагрузкой.
Фото: miniseries / Getty Images
- 1 40% российских предпринимателей назвали долги главным источником стресса — только 5% ведут бизнес спокойно Названы главные факторы стресса российских предпринимателей 27 октября 2025, 19:30
- 2 Масштабная поддержка малого бизнеса — более 1 млн предпринимателей получат снижение комиссии на Wildberries Комиссия Wildberries снизится для 80% продавцов с 29 октября 27 октября 2025, 13:30
- 3 Прогноз Yandex AI Studio по годовой выручке — 1,2 млрд ₽: бизнес стал в 5 раз чаще использовать ИИ в «облаке» ИИ для бизнеса: выручка Yandex AI Studio в 2025 — 1,2 млрд ₽ 27 октября 2025, 12:35
- 4 В России может появиться закон о стандарте психологической помощи — эксперты предупредили о потере 80% специалистов Психологическая помощь: новый закон вызвал споры экспертов 24 октября 2025, 22:00