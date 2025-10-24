Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%

24 октября 2025 года Совет директоров Банка России уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив её на уровне 16,5% годовых. Как пояснили в регуляторе, экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, хотя инфляционное давление остаётся заметным. По итогам 2025 года ЦБ ожидает инфляцию в пределах 6,5–7%, а к 2026 году рассчитывает на замедление до 4–5%.

Решение о снижении — на 50 базисных пунктов

В Центробанке отметили, что шаг направлен на поддержку устойчивого роста при сохранении контроля над ценами. Согласно данным ведомства, темпы прироста потребительских цен, скорректированные на сезонность, в третьем квартале достигли 6,4% год к году, тогда как во втором квартале показатель составлял 4,4%. Базовая инфляция осталась на отметке 4,3%, а годовая — 8,2% по состоянию на 20 октября.

На ускорение цен, по оценке ЦБ, повлияли временные факторы — подорожание моторного топлива и рост стоимости плодоовощной продукции. При этом ценовая динамика остаётся неравномерной: одни группы товаров дорожают быстрее, чем обычно, другие — стабильны. В регуляторе уточнили, что устойчивые индикаторы инфляции находятся в диапазоне 4–6%, а ожидания бизнеса и потребителей остаются повышенными.

Прогноз на 2026 год — 13–15% годовых

В базовом сценарии Банк России планирует удерживать денежно-кредитную политику в жёстком режиме как минимум до середины 2026 года. Средний уровень ключевой ставки, по прогнозу регулятора, составит 13–15% годовых, что подразумевает сохранение высокой стоимости заимствований и умеренные темпы роста внутреннего спроса.

Согласно обновлённым расчётам, инфляция должна замедлиться до 4–5% в 2026 году, а к концу года приблизиться к целевому уровню 4%. В 2027-м показатель, как ожидается, закрепится на этой отметке. При этом в ЦБ не исключают кратковременного усиления инфляционного давления в конце 2025 года из-за повышения НДС и адаптации цен компаний к новым налоговым условиям.

Прогноз по расширению кредитования — до 8–11%

По оперативным данным, темпы роста экономики в третьем квартале снизились, но остались положительными. Замедление зафиксировано прежде всего в экспортно-ориентированных отраслях, тогда как внутренний спрос поддерживают рост доходов населения и увеличение бюджетных расходов. Прогноз по расширению кредитования в 2025 году повышен до 8–11%.

Ситуация на рынке труда остаётся напряжённой. Безработица удерживается на исторически низких уровнях, а темпы роста заработных плат по-прежнему превышают производительность труда. При этом доля компаний, испытывающих нехватку работников, постепенно снижается. В ЦБ считают, что рост издержек на оплату труда может временно замедлить дезинфляционные процессы.

Контекст

Текущее снижение ставки стало четвёртым за 2025 год, что аналитики расценивают как сигнал о переходе к более мягкому циклу денежно-кредитной политики. При этом регулятор сохраняет осторожность: реальные процентные ставки остаются высокими, а банки придерживаются консервативного подхода к кредитованию.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года. 6 ноября регулятор опубликует Резюме обсуждения и Комментарий к среднесрочному прогнозу, где уточнит ожидания по динамике инфляции и экономической активности.

