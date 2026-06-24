Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить: кредит будут субсидировать только первые 15 лет

Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет, сообщают «Известия». Затем размер процентов будет рассчитываться по формуле, привязанной к ключевой ставке ЦБ, следует из проекта правил, который получили банки. Новые условия могут заработать уже с 1 июля. Изменения затронут также максимальную сумму кредита, требования к заёмщикам и условия получения льготы.

Льготная ставка будет действовать только 15 лет

По данным «Известий», государство будет компенсировать банкам расходы по семейной ипотеке только в течение первых 15 лет после выдачи кредита, оформленного с 1 июля 2026 года.

Сейчас банки выдают семейную ипотеку под 6% годовых, а разницу между льготной и рыночной ставками им возмещает государство. После окончания 15-летнего периода компенсация прекратится, а процент по ипотеке вырастет до уровня, привязанного к ключевой ставке ЦБ.

Для квартир ставка составит «ключевая ставка + 2 п.п.», а для индивидуального жилищного строительства — «ключевая ставка + 2,5 п.п.». Как уточняют «Известия», если через 15 лет ключевая ставка будет находиться на уровне 7,5–8%, процент по кредиту может вырасти до 9,5–10%.

За отсутствие регистрации ставку смогут повысить

Проект предусматривает дополнительные требования для заёмщиков. Если владелец жилья не оформит регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после получения кредита, льготную ставку могут повысить до уровня «ключевая ставка + 3–3,5 п.п.». Ранее аналогичное правило действовало только для дальневосточной и арктической ипотеки.

По данным «Известий», проект с обновленными правилами сейчас проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти. В Минфине и Минстрое изданию сообщили, что параметры программы ещё находятся в разработке.

Ставка по льготной ипотеке будет зависеть от количества детей

По новым правилам размер ставки будет определяться не только типом программы, но и составом семьи, а также регионом покупки жилья.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предлагаются следующие условия:

12% — для семей с одним ребёнком;

10% — с двумя детьми;

8% — с тремя детьми;

6% — с четырьмя детьми;

4% — с пятью и более детьми.

Для остальных регионов ставки будут на 2 процентных пункта ниже — от 2% до 10%.

Проект предполагает автоматический пересмотр условий по уже оформленному кредиту. После подтверждения рождения второго или последующих детей ставка по семейной ипотеке должна снижаться.

При этом нынешнюю ставку 6% сохранят для кредитов, по которым заёмщик сразу внесёт не менее 50% стоимости квартиры. В таком случае количество детей и регион покупки учитывать не будут.

Максимальная сумма кредита вырастет для многодетных семей

Размер кредита также будет зависеть от региона и количества детей. Для столичных регионов максимальная сумма составит:

до 12 млн рублей для семей с одним ребёнком;

до 15 млн рублей — с двумя детьми;

до 18 млн рублей — с тремя и более детьми.

Для остальных регионов лимиты предлагается установить на уровне:

до 6 млн рублей для семей с одним ребёнком;

до 8 млн рублей — с двумя детьми;

до 10 млн рублей — с тремя и более детьми.

«Известия» уточняют, что лимит по семейной ипотеке распространяется только на сумму кредита, а не на стоимость квартиры. Чем больше первоначальный взнос, тем более дорогое жильё сможет купить семья.

Например, в Москве семья с одним ребёнком сможет получить льготный кредит до 12 млн рублей. При первоначальном взносе 20% им доступна квартира стоимостью до 14,4 млн рублей. При первоначальном взносе 30% по той же программе можно купить жильё уже за 17,6 млн рублей.

Сейчас банки берут на себя две трети нагрузки по льготным кредитам

В мае россияне оформили ипотечные кредиты на 332 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ». Около 55% этой суммы пришлось на льготные программы, причём большую часть составила семейная ипотека.

Субсидирование льготных ставок создаёт значительную нагрузку на бюджет, рассказала изданию директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова. По её словам, при нынешнем уровне ключевой ставки государство фактически берёт на себя около двух третей процентной нагрузки по льготным ипотечным кредитам.

По данным «Известий», в 2025 году расходы на льготные программы достигли около 2 трлн рублей, что стало рекордным значением. На семейную ипотеку в 2026–2028 годах предусмотрено около 1,8 трлн рублей.

До 3 млн семей могут потерять доступ к программе

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что новые условия сделают семейную ипотеку менее доступной. По оценке источника издания на банковском рынке, сокращение льготного периода до 15 лет может увеличить ежемесячный платёж примерно на треть, а в некоторых случаях — почти вдвое.

После введения дифференцированных ставок право на льготную ипотеку могут потерять около 3 млн семей с одним ребёнком. Участники рынка ожидают, что это может привести к снижению спроса на жильё, замедлению продаж квартир в новостройках и общему сокращению объёмов строительства.

Контекст

О предстоящем обновлении программы семейной ипотеки ранее заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение» в Сочи. По его словам, новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года и будут направлены на стимулирование рождаемости.

Замминистра также сообщил, что Минстрой и финансовый блок правительства согласовали концепцию обновлённой программы, а банки уже готовятся к её запуску. При этом конкретные параметры власти официально не раскрывали.