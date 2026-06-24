Самокат обновил главную страницу приложения — пользователям стало проще искать нужные товары

Онлайн-ритейлер «Самокат» обновил главный экран приложения, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Компания перенесла на первый план раздел с новинками, убрала персональные подборки из основной навигации и изменила расположение игрового раздела. Изменения разработали на основе отзывов клиентов.

Теперь на главном экране находятся только самые востребованные категории

В новом дизайне акцент сместился на навигацию по сервису, упрощающую доступ пользователей к продуктам. В результате на главном экране приложения «Самокат» остались только ключевые разделы:

«Каталог»;

«Скидки»;

«Что нового»;

«Сохранёнки»;

«Заказывали».

При разработке нового дизайна команда ритейлера проанализировала, какие функции пользователи используют чаще всего. По словам директора продуктовой вертикали «Самоката» Владимира Ляпунова, многие изменения в продукте появились благодаря отзывам клиентов.

«Пользователи не раз отмечали, что хотят быстрее узнавать о пополнении ассортимента и проще находить новые товары, — поэтому раздел с новинками теперь вынесен на главный экран», — прокомментировал Russian Business директор продуктовой вертикали в Самокате Владимир Ляпунов.

Персональные подборки уступили место фокусным категориям

Раньше персональные подборки занимали значительную часть главного экрана, однако компания зафиксировала, что этот формат неудобен для большинства пользователей. Вместо этих разделов на странице отображается блок с актуальными и тематическими предложениями — например, готовой едой, товарами для дома и продукцией ритейлера.

При этом от сценарного подхода к рекомендациям «Самокат» отказываться не планирует. Аналитики компании видят спрос на подборки под конкретные ситуации — идеи для завтрака, киновечера или праздника. Сервис продолжит развивать персональные рекомендации на основе истории заказов.

Изменения затронули и игровой раздел: «Самокат» пересмотрел его расположение и оформление, сделав более заметным. Кнопка «Карточку?» получила более простое название «Игры и задания» и стала располагаться в самом верху экрана.

Контекст

Это уже второе крупное продуктовое обновление «Самоката» в 2026 году. В апреле сервис улучшил ИИ-ассистента «Вау-поиск». Теперь он работает в диалоговом режиме, запоминает контекст общения в рамках одного чата и помогает собрать корзину под конкретный запрос — например, для пикника или романтического ужина.

По итогам 2025 года оборот «Самоката» вырос на 12,3% и составил 279,3 млрд рублей. Компания занимает первое место на рынке e-grocery по числу заказов уже пять лет и контролирует 16% рынка онлайн-продаж продовольственных товаров.