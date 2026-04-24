Самокат обновил ИИ-поиск в приложении — ассистент сам составляет меню и собирает подборку товаров для пользователя

Онлайн-ритейлер «Самокат» обновил ИИ-ассистента «Вау-поиск». Теперь сервис работает в диалоговом режиме: нейросеть анализирует запросы пользователя и предлагает готовую подборку товаров. Новый алгоритм поможет клиенту собрать корзину для конкретного события, например, для поездки или праздника.

В чате с ИИ пользователь получает готовый список покупок

В обновлённом поиске появились подсказки — готовые вопросы, например, «что купить для романтического ужина» или «что взять с собой в дорогу».

Кроме того, пользователь может и сам написать свой запрос в чате. В ответ ИИ-ассистент поможет собрать корзину с подходящими товарами. Так, «Вау-поиск» составит список блюд для пикника и точное количество ингредиентов для них с учетом гостей.

Раньше поиск просто показывал товары по ключевым словам. Пользователю приходилось заново формулировать промпт при каждом вопросе. Теперь «Вау-поиск» запоминает контекст и уточняет детали в рамках одного чата.

Компания адаптирует подсказки под каждый сезон года

Люди ждут от инструмента поиска помощи в выборе и принятии решения, подчеркивает директор продуктовой вертикали «Самоката» Владимир Ляпунов. Это изменение пользовательских ожиданий побудило компанию внедрить диалогового помощника.

«Мы развиваем ИИ-ассистента в сторону диалога, который позволяет учитывать контекст задачи и сокращать путь от вопроса к покупке», — отметил директор продуктовой вертикали «Самоката» Владимир Ляпунов.

Компания планирует регулярно обновлять подсказки в зависимости от времени года: весной появятся списки товаров для дачи и пикников, летом — для путешествий, осенью — для школы, зимой — для новогодних праздников. Сезонная адаптация позволит поисковому ассистенту быть полезным в любое время.

Контекст

По итогам 2025 года оборот «Самоката» вырос на 12,3% и составил 279,3 млрд рублей. В четвёртом квартале среднесуточное количество доставок превысило 808,5 тыс.

Компания занимает первое место на рынке E-Grocery по числу заказов пять лет подряд и контролирует 16% рынка онлайн-продаж продовольственных товаров.