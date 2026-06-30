В работе сервисов Яндекса произошёл сбой — в компании уже работают над устранением проблем

У пользователей сервисов Яндекса днём 30 июня произошёл массовый сбой, следует из данных Downdetector. Первые жалобы начали поступать около 13:45 мск, а больше всего сообщений пользователи оставили о неполадках в Яндекс Поиске и Яндекс Музыке . Кроме того, о проблемах сообщили пользователи Яндекс Еды , «Дома с Алисой» , Кинопоиска и Алисы .

На работу Яндекс Поиска поступило более 1,2 тыс. жалоб

По данным сервиса мониторинга, число обращений о неполадках в работе Яндекс Поиска превысило 1,2 тыс. Чаще всего пользователи жаловались на:

недоступность сайта — 46%,

сбои в работе сервиса — 35%,

общий сбой — 14%.

Больше всего сообщений о проблемах в работе сервиса поступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Чаще всего на сбой жаловались пользователи устройств на Windows (35,5%), Android (29,9%), iOS (24,8%) и macOS (9,4%). По словам пользователей, сервис поиска перестал открываться.

Жалоб на Яндекс Музыку оказалось ещё больше

На работу Яндекс Музыки поступило около 1,6 тыс. жалоб. По данным Downdetector, 46% пользователей сообщили, что у них не открывается сайт сервиса, ещё 33% заявили о проблемах с мобильным приложением.

Наибольшее число обращений зафиксировано из Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской, Московской и Свердловской областей.

Чаще всего о неполадках сообщали владельцы устройств на iOS (36,2%), Android (31%), Windows (27,7%).

Сбой затронул и другие сервисы Яндекса

Помимо Поиска и Музыки, пользователи сообщили о проблемах в работе Яндекс Еды, сервиса «Дом с Алисой», Кинопоиска и Алисы. Количество жалоб на Кинопоиск превысило 700.

В Яндекс подтвердили наличие сбоя.