Российские сервисы предупреждают об отключении входа через Apple ID и Google — ограничения вступят в силу с 6 июля

Российские онлайн-сервисы начали рассылать уведомления о скором отключении входа через Apple ID и Google — ограничения вступят в силу с 6 июля 2026 года. Пользователям рекомендуют заранее подключить альтернативный способ авторизации, чтобы не потерять доступ к аккаунту.

За нарушение закона — штрафы до 700 тысяч рублей

Требование использовать только российские системы авторизации действует с 2023 года, однако штрафы за нарушение закона ввели лишь в 2026 году.

26 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушение нормы. Санкции для отечественных компаний за использование иностранных кнопок входа достигают до 700 тысяч рублей.

Пользователей просят сменить способ авторизации

Российские сервисы — в частности, 2ГИС — начали рассылать пользователям уведомления о необходимости установить другой способ входа — например, номер телефона.

Также можно использовать отечественные аналоги иностранных Google и Apple ID. Среди них — Яндекс ID, VK ID, Сбер ID и «Госуслуги.

Бизнес рискует получить крупные штрафы и потерять часть аудитории

Опрошенные Russian Business юристы рассказали, что само наличие кнопки «Войти через Google» или Apple ID на сайте теперь трактуется как нарушение. Помимо крупных штрафов, компании, которые не обеспечили своим пользователям плавный и заблаговременный переход на отечественные способы входа, рискуют потерять часть аудитории.

Сильнее всего требования ударят по стартапам и небольшим сервисам. В отличие от IT-гигантов, у небольших компаний нет ресурсов на быструю перестройку сайтов и оплату больших штрафов, считают эксперты.