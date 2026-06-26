В России ввели штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы: компании могут заплатить до 700 тыс. ₽

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за использование зарубежных сервисов авторизации на российских сайтах и в приложениях. Для компаний максимальный штраф составит 700 тыс. рублей. Юристы, опрошенные Russian Business, предупреждают, что под новые требования могут попасть стартапы, EdTech-платформы и другие сервисы, которые до сих пор используют вход через Google или Apple ID.

Кнопка «Войти через Google» — уже нарушение: юристы разъяснили закон о запрете авторизации через зарубежные сервисы Штрафы для бизнеса за использование Google, Apple ID и других сервисов — до 700 тыс. рублей Читайте также

Закон запретил авторизацию через зарубежные сервисы

Подписанный президентом закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, которая устанавливает ответственность за нарушение правил авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Согласно действующему законодательству, на территории России авторизация пользователей должна осуществляться с использованием:

российского номера телефона;

портала «Госуслуги»;

Единой биометрической системы;

иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юридическое лицо.

За нарушение требований предусмотрены следующие штрафы:

для физических лиц— от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Владельцев сайтов могут оштрафовать за нарушения в использовании рекомендательных алгоритмов

Закон вводит отдельную административную ответственность для владельцев интернет-ресурсов, использующих технологии рекомендаций.

Штрафы предусмотрены, если владелец ресурса:

собирает сведения о предпочтениях пользователей с нарушением их прав и интересов;

использует рекомендательные технологии без уведомления пользователей;

не публикует правила применения рекомендательных технологий и адрес электронной почты для юридически значимых сообщений.

Размер штрафов совпадает с санкциями за нарушение правил авторизации:

для физических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

За повторные нарушения штрафы увеличиваются:

для физических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 1 млн до 1,4 млн рублей.

Такие же штрафы предусмотрены за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с использованием рекомендательных технологий.

Операторов связи теперь несут административную ответственность при взаимодействии с силовыми структурами

Законом также вводится ответственность для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами при проведении мероприятий по розыску или обеспечению безопасности, а также за разглашение методов проведения таких мероприятий.

Для юридических лиц штраф составит от 3 млн до 5 млн рублей.

При повторном нарушении операторов связи будут штрафовать исходя из годовой выручки — от одной сотой до трёх сотых её размера. При этом минимальный размер оборотного штрафа увеличен с 1 млн до 10 млн рублей.

Быстрый отказ от Google и Apple ID может привести к потере аккаунтов

Как ранее рассказали Russian Business опрошенные юристы, главной проблемой для бизнеса могут стать не сами штрафы, а переход пользователей на новые способы входа.

Соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL Шермет Курбанов отметил, что многие компании годами использовали Google, Apple ID и другие зарубежные сервисы авторизации. Если отключить их без переходного периода, часть пользователей может потерять доступ к аккаунтам, истории покупок, подпискам и другим данным.

«Компании, которые не организовали плавный переход, и отложили решение до тех пор, пока риски не станут “реальными”, теперь находятся в зоне риска», — отметил соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL Шермет Курбанов.

По словам управляющего партнёра юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Станислава Солнцева, сильнее всего изменения затронут стартапы и небольшие SaaS-сервисы, которые долгое время использовали Google и Apple ID как основной способ входа.

Новые требования распространяются не на все сайты

Юристы, опрошенные Russian Business, обращают внимание, что закон применяется только при одновременном соблюдении трёх условий:

владелец интернет-ресурса — гражданин РФ или российское юридическое лицо;

деятельность компании ведётся на территории России;

доступ к информации предоставляется только после прохождения авторизации.

Если сайт не требует обязательного входа в аккаунт, новые требования на него не распространяются.

Кнопка «Войти через Google» уже может стать нарушением

Шермет Курбанов рассказал Russian Business, что само наличие на странице входа кнопок «Войти через Google» или «Войти через Apple ID» уже может стать основанием для фиксации нарушения.

Эксперты также отмечают, что ответственность будет нести владелец сайта или приложения. На обычных пользователей действие закона не распространяется.

Юристы указали на положения закона, которые не имеют однозначных толкований. Подробнее о них — в материале Russian Business.