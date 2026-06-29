Rostic’s начал продавать свои блюда в «Магните»: в ассортименте — «Чизбургер де Люкс», стрипсы и наггетсы

Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s начала поставлять готовые блюда в магазины «Магнит». Теперь в магазинах сети можно найти «Чизбургер де Люкс», а также кесадилью, стрипсы и наггетсы с сырным соусом. Эксперты связывают выход ресторанов общепита в продуктовую розницу с падением посещаемости заведений и снижением прибыли крупнейших игроков рынка.

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Почти 300 магазинов начали продавать блюда Rostic's

Пилотный проект стартовал почти в 300 магазинах сети «Магнит»: в продаже появился «Чизбургер де Люкс». Кроме того, в 50 магазинах ассортимент дополнили кесадилья, стрипсы и наггетсы с сырным соусом.

Для упаковки продукции используется технология модифицированной газовой среды (МГС), которая позволяет хранить блюда до 5–7 суток при соблюдении рекомендованного температурного режима.

После завершения тестового периода компании проанализируют продажи и покупательский спрос. На основе этих данных они примут решение о дальнейшем развитии проекта.

Ресторанные сети ищут новые источники выручки

Как отмечают эксперты «Коммерсанта», сети быстрого питания всё активнее расширяют продажи через продуктовые магазины. Так, например, Burger King с конца 2025 года поставляет в магазины замороженные блюда.

Основными причинами расширения каналов сбыта аналитики называют снижение посещаемости ресторанов и рост операционных расходов. Дополнительное давление на рынок оказывает развитие категории готовой еды в торговых сетях. По расчётам «Коммерсанта», факторы уже отражаются на финансовых результатах крупнейших сетей:

чистая прибыль «Юниреста» (Rostic’s) сократилась на 27,5%, до 4,1 млрд рублей в 2025 году;

чистая прибыль «Системы ПБО» («Вкусно — и точка») снизилась на 15,1%, до 14,4 млрд рублей;

чистая прибыль «Бургер Рус» (Burger King) упала на 61%, до 637,6 млн рублей.

По мнению экспертов «Коммерсанта», сотрудничество с ресторанами выгодно и продуктовым сетям: они расширяют ассортимент без дополнительных инвестиций в собственное производство.

Контекст

Сеть Rostic’s развивает компания «Юнирест», ранее работавшая под названием «Ям Ресторантс Раша». До 2022 года она входила в американскую Yum! Brands, после чего российский бизнес перешёл франчайзи сети — компании «Смарт сервис» из Ижевска.

Сегодня под брендом Rostic’s работает более 1,3 тыс. ресторанов по всей России. В 2025 году выручка «Юниреста» выросла на 18,8%, до 30,8 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась на 27,5%, до 4,1 млрд рублей.