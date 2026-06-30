Сбер направит на выплаты дивидендов 850,2 млрд ₽ — это рекордная сумма за всю историю банка

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2025 год в размере 37,64 ₽ на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Как сообщили «Ведомости», на выплаты направят 850,2 млрд ₽ — это крупнейшая сумма дивидендов за всю историю Сбера. Более половины этих средств, свыше 425 млрд ₽, поступит в федеральный бюджет.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроют 20 июля

Решение о выплате дивидендов акционеры приняли на годовом общем собрании. Размер выплат составит 37,64 ₽ как на обыкновенную, так и на привилегированную акцию.

Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что объём дивидендов стал рекордным за всю историю банка. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение выплат, назначена на 20 июля.

Акционеры утвердили новый состав наблюдательного совета банка

Помимо дивидендов, участники собрания утвердили годовой отчёт Сбербанка за 2025 год, согласовали назначение аудиторской организации на 2026 год и первый квартал 2027 года, а также избрали новый состав наблюдательного совета.

Министр финансов России и председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов заявил, что банк подтвердил статус стратегического института развития и продемонстрировал высокую надёжность.

Чистая прибыль Сбера достигла 1,7 трлн ₽ по итогам 2025 года

Как пишут «Ведомости», по итогам 2025 года чистая прибыль Сбера по МСФО выросла на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,7 трлн ₽. Рентабельность капитала составила 22,7%.

Другие финансовые показатели банка за 2025 год:

чистые процентные доходы выросли на 18,5%, до 3,6 трлн ₽;

за четвёртый квартал они увеличились на 19,9%, до 988,2 млрд ₽;

чистые комиссионные доходы снизились на 1,1%, до 833,7 млрд ₽;

корпоративный кредитный портфель вырос на 15,4% и превысил 31,2 трлн ₽.

В первом квартале прибыль банка выросла ещё на 16,5%

По итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 507,9 млрд ₽, что на 16,5% больше, чем годом ранее.

Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9% и достиг 51,6 трлн ₽. Корпоративное кредитование выросло на 1,7%, а розничное — на 2,5% за счёт ипотечного кредитования.