Илон Маск вновь стал триллионером: его состояние превысило отметку в $1 трлн спустя неделю после падения

Илон Маск вновь вошёл в число триллионеров после роста стоимости акций SpaceX и Tesla, сообщает Forbes. За один день его состояние увеличилось более чем на $62 млрд и снова превысило отметку в $1 трлн. Менее недели назад Маск лишился статуса триллионера после резкого падения оценки SpaceX и пересчёта доли предпринимателя в Tesla.

Илон Маск остается самым богатым человеком в мире

29 июня акции SpaceX выросли на 7,6%, а бумаги Tesla прибавили 8,6%. На фоне этого состояние Илона Маска увеличилось до более чем $1 трлн.

Как сообщает Forbes, предпринимателю принадлежат 4,8 млрд акций SpaceX, около 350 млн опционов на покупку бумаг компании, а также 700 млн акций Tesla. Именно рост стоимости активов компаний повлиял на увеличение капитала Маска.

Несмотря на временное снижение состояния, которое произошло на прошлой неделе, Маск все равно сохранил статус самого богатого человека в мире, опережая сооснователей Google Ларри Пейджа с доходом $288,7 млрд и Сергея Брина с $266,3 млрд.

Почему ранее состояние Маска опустилось ниже $1 трлн

На прошлой неделе Forbes снизил оценку состояния Илона Маска после того, как перестал учитывать акции Tesla стоимостью около $116 млрд. Издание объяснило решение тем, что предприниматель пока не может свободно распоряжаться бумагами.

Речь идёт о компенсационном пакете акций, который Маск получил как глава Tesla. Вокруг него уже несколько лет продолжается судебный спор. В 2024 году суд признал этот пакет недействительным, а в 2025 году Верховный суд штата Делавэр восстановил его действие. После этого Tesla изменила условия программы: теперь Маск сможет свободно распоряжаться частью акций только в том случае, если останется руководителем компании как минимум до января 2028 года. Пока это условие не выполнено, Forbes не включает эти бумаги в расчёт его состояния.

Дополнительно на оценку капитала повлияло снижение стоимости акций SpaceX. После рекордного роста, последовавшего за IPO компании, они потеряли часть стоимости, что также уменьшило состояние предпринимателя.

SpaceX остаётся главным драйвером состояния Маска

В начале июня SpaceX провела крупнейшее IPO в истории, после которого состояние Илона Маска впервые превысило $1,1 трлн. Компания привлекла рекордный объём средств — $75 млрд, а её капитализация превысила $2 трлн.

Доля в SpaceX остаётся крупнейшим активом предпринимателя. Важную часть его капитала также формирует пакет акций Tesla, стоимость которого продолжает активно меняться из-за динамики фондового рынка.

Контекст

Илон Маск удерживает за собой статус самого богатого человека мира с мая 2024 года. В декабре того же года он стал первым человеком, чьё состояние превысило $400 млрд, а в первой половине 2026 года поочерёдно преодолел отметки в $500 млрд, $600 млрд, $700 млрд, $800 млрд и $900 млрд.