Илон Маск лишился статуса триллионера — всего за день акции SpaceX подешевели на 30%

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск лишился статуса триллионера, сообщил Forbes. 23 июня его состояние сократилось до $962 млрд, а 24 июня уменьшилось ещё примерно на $10 млрд — до $951,8 млрд. Главной причиной стало падение стоимости акций SpaceX и исключение части акций Tesla из расчёта состояния миллиардера.

При оценке состояния Маска Forbes не стал учитывать акции Tesla на $116 млрд

Состояние предпринимателя сократилось прежде всего из-за падения акций SpaceX на 31% 23 июня. Кроме того, Forbes не учёл акции Tesla стоимостью около $116 млрд — пока что Илон Маск не может ими свободно распоряжаться.

Ограничения связаны с многолетним спором вокруг опционов Tesla — принадлежащего Илону Маску компенсационного пакета. В 2024-м суд признал его недействительным, однако год спустя восстановил право миллиардера на опционы. После этого Tesla заключила с предпринимателем новое соглашение: частью акций Илон Маск не сможет свободно распоряжаться до января 2028 года. Получить доступ к ценным бумагам Маск сможет только в том случае, если продолжит возглавлять компанию. То есть его состояние будет зависеть от дальнейшей работы в Tesla.

По данным издания, Маску принадлежит:

38% акций SpaceX стоимостью $796 млрд,

11% акций Tesla стоимостью $151 млрд.

Статус триллионера Маск получил менее двух недель назад

Первым в истории человеком с состоянием свыше $1 трлн Илон Маск стал 12 июня — сразу после публичного размещения акций SpaceX. Тогда состояние бизнесмена оценивалось примерно в $1,1 трлн. 16 июня, после роста стоимости SpaceX еще на 40%, капитал Илона Маска ненадолго достиг рекордных $1,45 трлн.

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По оценке Forbes, вернуть статус триллионера предприниматель сможет, если акции SpaceX вновь вырастут в цене или произойдут корпоративные изменения, которые повысят стоимость принадлежащих ему активов, — например, слияние Tesla и SpaceХ

SpaceX привлекла $75 млрд в ходе первичного размещения акций

12 июня SpaceX провела IPO, разместив около 555,6 млн акций по фиксированной цене $135 за штуку. Компания привлекла $75 млрд, а её капитализация после размещения достигла $1,77 трлн. Торги акциями на Nasdaq начались под тикером SPCX.

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После IPO Илон Маск сохранил статус крупнейшего акционера и контроль над компанией. SpaceX зарезервировала до 30% размещённых акций для частных инвесторов, что существенно превышает стандартную практику на американском рынке.