В России изменят правила расчета ремонта по ОСАГО — выплаты по полису могут вырасти на 10%

Банк России изменил правила расчета стоимости ремонта по полисам ОСАГО, сообщили в пресс-службе регулятора. Нововведения касаются оценки запчастей и расходных материалов при оформлении страховых случаев. По оценкам регулятора, страховые выплаты для автовладельцев в среднем могут увеличиться на 10%. Изменения вступят в силу с 11 июля.

Стоимость деталей для ремонта по ОСАГО начнут рассчитывать по-новому — без скидок и учёта дешёвых аналогов

Ключевое изменение касается ценообразования на детали для авто: теперь средняя стоимость будет рассчитываться без учета аналогов, которые дешевле оригинала на 70% и более. Ранее подобные сверхбюджетные дубликаты занижали итоговую сумму компенсации.

Кроме того, Банк России скорректировал подход к оценке расходных материалов. Теперь их стоимость страховщики обязаны рассчитывать без учета каких-либо скидок.

Автомобилистам компенсируют затраты на уплотнители и наклейки

Второй важный блок поправок снимает существовавшие ранее лимиты на замену мелких деталей. До сих пор расходы на уплотнители, наклейки, клипсы и другие одноразовые элементы ограничивались — они не могли превышать 2% от общей стоимости заменяемых запчастей.

С 11 июля это ограничение отменяется. Страховые компании будут обязаны полностью включать затраты на расходники в полном объеме.