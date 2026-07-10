Российский бренд одежды Present & Simple закрывает все магазины — компания готовится к перезапуску бизнеса

Российский бренд одежды Present & Simple объявил о закрытии всех своих магазинов и перезапуске бизнеса, сообщают «Ведомости». Эксперты связали закрытие офлайн-точек с ростом операционных расходов, усилением конкуренции с маркетплейсами и охлаждением потребительского спроса. Игроки рынка не исключают, что бренд может вернуться в виде интернет-магазина или шоурума.

Магазины будут закрываться постепенно — по договорённости с арендодателями

Компания опубликовала заявление в социальных сетях, указав, что «больше не может развиваться в прежнем формате». Представитель бренда прокомментировал «Ведомостям», что магазины будут закрываться постепенно — по индивидуальным договорённостям с арендодателями. Команда Present & Simple при этом будет работать в небольшом составе.

Сейчас у бренда восемь офлайн-точек — шесть в Москве и две в Санкт-Петербурге.

Эксперты называют несколько причин закрытия — от роста аренды и налогов до изменения покупательского поведения

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева в комментарии «Ведомостям» отметила, что Present & Simple считался перспективным игроком в офлайн-рознице. Магазин находился в среднем ценовом сегменте, в котором после ухода иностранных брендов освободилось место для локальных игроков — в том числе 12 Storeez.

Евгения Хакбердиева считает, что уход Present & Simple с рынка вызван следующими факторами:

рост операционных расходов и доли арендных платежей;

усиление конкуренции с маркетплейсами;

изменение потребительского поведения — покупатели реже совершают импульсивные покупки, особенно в среднем и премиальном сегментах.

Президент Baon Илья Ярошенко связывает закрытие магазинов бренда с комплексом факторов:

ростом налогов для малого бизнеса и ИП;

повышением комиссий маркетплейсов;

неудачными зимними сезонами — холода в начале и конце 2025 года наступили с задержкой, из-за чего зимние коллекции пришлось распродавать со скидками.

Эксперты не исключают перезапуска бренда после закрытия магазинов

Сооснователь Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова считает, что у Present & Simple есть шансы вернуться: финансовые показатели не свидетельствуют о резком кризисе. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2025 году снизилась лишь на 11% — до 1,22 млрд рублей, а чистая прибыль практически не изменилась, прибавив 1,7% до 12,2 млн рублей.

Среди возможных сценариев перезапуска бренда Станислава Нажмитдинова называет:

отказ от классической розницы в пользу интернет-магазина, прямой коммуникации с покупателями и формата шоурума;

работу через одного партнёра, например Lamoda.

Президент Magic Group Александр Перемятов допускает, что за формулировкой о «перезапуске» скрывается обычное закрытие бизнеса. Тогда единственный разумный шаг для бренда — это масштабная распродажа со скидками до 80%, считает эксперт.

Контекст

Present & Simple — не первый российский бренд, который сворачивает офлайн-присутствие. Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов в 2026 году — это около четверти всей сети. Ритейлер также распродаёт свои швейные фабрики: в 2024 году бренд уже продал три производства.

За 2025 год O'STIN закрыл 62 офлайн-точки, открыв лишь 19, и сократил штат на 15%. Компания продолжит закрывать магазины и в 2026 году.