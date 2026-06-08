Gloria Jeans распродаёт свои швейные фабрики — покупателей не удаётся найти даже при поддержке Минпромторга

Сеть магазинов одежды Gloria Jeans пытается продать или сдать в аренду свои последние крупные производственные площадки в Ростовской области, сообщает «Коммерсант». Минпромторг уже направил письмо с предложением о приобретении активов участникам рынка. Ранее ритейлер уже продал три фабрики из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства.

Общая площадь выставляемых на продажу помещений Gloria Jeans достигает 148,6 тыс. кв. м

В письме к главе Минпромторга Антону Алиханову владелец Gloria Jeans Владимир Мельников попросил ведомство оказать помощь в реализации площадок. В обращении Владимир Мельников подчёркивает, что на фабриках можно шить одежду по полному циклу производства.

Общая площадь выставляемых на продажу помещений составляет 148,6 тыс. кв. м, сообщается в приложении к письму. Помимо основных фабрик в Новошахтинске и Шахтах, компания ищет покупателя на производственные объекты в Миллерово, склад в распределительном центре, общежитие и здание для аренды в Зверево.

Ни один из 44 потенциальных покупателей не заинтересовался активами Gloria Jeans

Минпромторг уже разослал предложение 44 компаниям — крупным предприятиям лёгкой промышленности и одежным ритейлерам, включая «Твое», «Спортмастер», Elis, Familia, Finn Flare, а также маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Однако, по данным «Коммерсанта», ни один из потенциальных покупателей не заинтересовался активами.

Один из адресатов письма подтвердил получение письма, но добавил, что его компания не заинтересована в покупке. Гендиректор Finn Flare Ксения Рясова в комментарии «Коммерсанту» также заявила, что такие площадки сети не нужны. В Wildberries сообщили, что не видели письма.

Собеседники «Коммерсанта» из числа получателей письма сомневаются, что Gloria Jeans удастся найти покупателей на свои последние активы.

Wildberries опроверг слухи о покупке Gloria Jeans

В начале июня появилась информация о возможной покупке Wildberries компании Gloria Jeans. По данным СМИ, переговоры о проведении сделки находились «на активной стадии».

В Wildberries & Russ опровергли эти слухи.

«Информация не соответствует действительности, у группы RWB нет интереса к данному активу», — заявили Russian Business в пресс-службе маркетплейса.

Некоторые участники рынка связали слухи о приобретении Gloria Jeans именно с письмом Минпромторга, где в числе получателей значился маркетплейс.

Контекст

Gloria Jeans начала продавать производственные площадки ещё в 2024 году. В обращении к Минпромторгу Владимир Мельников указал, что ранее сеть владела пятью фабриками по пошиву одежды, но три из них были проданы «из-за острой нехватки персонала». Общая сумма сделок составила около 400 млн рублей. Покупателями объектов выступили производитель спецодежды «Булава», входящий в концерн «Калашников», и холдинг «БТК Групп».

Параллельно ритейлер продолжает закрывать магазины. В марте 2026 года стало известно, что Gloria Jeans до конца года закроет около 150 точек, не приносящих прибыли — четверть от текущей сети. За неполные два года компания уже закрыла около 102 магазинов.

По итогам 2025 года совокупная выручка основных юрлиц Gloria Jeans снизилась на 7% год к году и составила 80 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась вполовину — до 950 млн рублей.