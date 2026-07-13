Цифровой рубль может принести экономике 423 млрд ₽ в год — бизнес сократит издержки, а банки заработают на сервисах

Экономисты оценили потенциальный эффект от внедрения цифрового рубля в 423 млрд рублей в год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Центрального университета. Больше всего бизнес сэкономит за счёт сокращения издержек при переводах средств (в том числе международных) — 348 млрд рублей. Ещё 75 млрд рублей банки могут заработать благодаря новым продуктам и сервисам для цифрового рубля.

Массовое внедрение цифрового рубля начнётся осенью 2026 года

Цифровой рубль — это третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, а хранится он в специальном цифровом кошельке на платформе регулятора. Цифровой рубль равен наличному или безналичному рублю. Пользователи смогут самостоятельно выбирать, какой формой денег пользоваться.

Полномасштабный запуск цифрового рубля в России запланирован на 1 сентября 2026 года. Крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, совершать переводы и проводить другие операции с новой формой национальной валюты. Одновременно принимать цифровой рубль будут обязаны торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей, обслуживающиеся в крупных банках.

Через год требования распространятся на остальные кредитные организации и торговые предприятия.

Микробизнес с годовой выручкой менее 5 млн рублей сможет не принимать цифровой рубль.

Цифровой рубль поможет сэкономить на международных расчётах

Экономисты Центрального университета, на которых ссылаются «Ведомости», выделили несколько основных источников потенциальной выгоды от цифрового рубля:

до 130 млрд рублей в год — за счёт использования цифрового рубля в международных расчётах,

до 128 млрд рублей в год — благодаря снижению стоимости платежей и переводов, а также автоматизации массовых операций внутри страны,

до 100 млрд рублей в год — за счёт более эффективного управления ликвидностью: цифровой рубль позволяет компаниям быстрее проводить расчёты, точнее планировать денежные потоки и эффективнее использовать свободные средства,

до 65 млрд рублей в год — благодаря применению смарт-контрактов* Смарт-контракты позволяют автоматически проводить платёж после наступления заранее оговорённого события, например при покупке недвижимости или автомобиля, страховых выплатах, благотворительных переводах или расчётах после поставки товара в сложных сделках.

Максимальный эффект от внедрения цифрового рубля возможен только при его массовом использовании

Экономисты Центрального университета сообщили «Ведомостям», что при массовом использовании бизнесом цифрового рубля экономика России получит максимальный эффект:

сократятся расходы на платежи и переводы,

сервисы смогут быстрее проводить расчёты,

компании будут эффективнее управлять ликвидностью,

сложные сделки будут автоматизированы,

упростятся международные расчёты.

Банковский сектор, по расчётам исследователей, сможет сохранить средства благодаря развитию новых продуктов на базе цифрового рубля:

сервисов для корпоративного казначейства,

смарт-контрактов,

интеграции с бухгалтерскими системами компаний,

решений для трансграничных платежей.

Эксперты считают оценки реалистичными — но не гарантированными

Эксперты «Ведомостей» называют оценку специалистов Центрального университета реалистичной, однако подчёркивают: озвученные цифры нельзя считать гарантированным результатом. По их словам, 423 млрд рублей — это менее 0,2% российского ВВП, поэтому говорить о революционных изменениях в экономике не приходится.

Кроме того, экономический эффект станет заметен только через несколько лет, поскольку внедрение цифрового рубля будет происходить постепенно.

По мнению источников «Ведомостей», существенное влияние на экономику можно ожидать лишь в том случае, если доля цифрового рубля в безналичных расчётах вырастет до 20–25%. Наибольший эффект, по словам аналитиков, возможен при использовании новой формы валюты в государственных закупках, корпоративных цепочках поставок, расчётах между предприятиями и международной торговле.