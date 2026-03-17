Глава Nvidia Дженсен Хуанг прогнозирует $1 трлн выручки в 2027-м: инвесторы настроены скептически — акции снижаются

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что рынок ИИ-чипов может принести компании не менее $1 трлн выручки в течение ближайших двух лет, пишет Financial Times. Прогноз был озвучен на конференции GTC в Кремниевой долине и существенно превысил ожидания аналитиков. Несмотря на оптимистичные заявления, акции компании не смогли удержать рост и завершили 16 марта со снижением.

Инвесторы не поддержали амбициозный прогноз по рынку ИИ

По словам Дженсена Хуанга, к 2027 году совокупная выручка компании от продажи ИИ-чипов может достичь как минимум $1 трлн, при этом он выразил уверенность, что фактический спрос окажется еще выше. Ранее компания оценивала потенциал рынка в $500 млрд до конца 2026 года, опираясь на подтвержденные заказы на новое оборудование.

Однако столь амбициозный прогноз не убедил инвесторов. После краткосрочного роста более чем на 2% котировки Nvidia снизились. На Уолл-стрит сохраняются опасения по поводу окупаемости инвестиций в ИИ-инфраструктуру, а также рисков для цепочек поставок и дефицита памяти для чипов.

Драйвер спроса на чипы Nvidia — масштабное распространение ИИ

Запуск современных ИИ-моделей требует всё больше вычислительных ресурсов, и именно это, по словам Дженсена Хуанга, поддерживает рост спроса на чипы. Популярные AI-инструменты, включая Claude Code от Anthropic и решения OpenAI, используют инференс — процесс запуска моделей и приложений, который требует значительных вычислительных ресурсов.

Дженсен Хуанг также отметил, что распространение персональных ИИ-агентов, таких как OpenClaw, будет дополнительно ускорять спрос на вычислительные мощности. По его словам, эти инструменты формируют новый тип взаимодействия с технологиями и могут стать «новым компьютером».

Nvidia расширяет горизонты ИИ и инфраструктуры

В рамках конференции Nvidia представила ряд инициатив, включая партнерства в сфере роботакси и разработку решений для орбитальных дата-центров. Также компания анонсировала новый чип Groq 3 — специализированный процессор для ускорения работы языковых моделей.

Производством новинки займется Samsung Electronics — впервые к выпуску чипов Nvidia подключат не только TSMC. Поставки чипа запланированы на вторую половину 2026 года.

Аналитики ждут выручку $835 млрд к 2028 году — меньше, чем прогнозирует Хуанг

Как пишет Financial Times, расширение продуктовой линейки демонстрирует стремление компании укрепить лидерство на рынке ИИ-чипов за счет новых архитектур, выходя за рамки классических GPU. Это также отражает усиление конкуренции и необходимость адаптации к растущим требованиям со стороны разработчиков ИИ-сервисов.

Nvidia остается крупнейшим поставщиком передовых чипов для искусственного интеллекта и одной из самых дорогих компаний в мире. При этом консенсус-прогноз аналитиков предполагает выручку около $835 млрд к 2028 финансовому году — значительно ниже оценки Дженсена Хуанга.