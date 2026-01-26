Samsung анонсировал выпуск чипов нового поколения — компания начнет поставлять их Nvidia уже в феврале 2026-го
Samsung будет поставлять чипы HBM4 Nvidia с февраля 2026-го
Samsung отправит чипы Nvidia уже в феврале
Samsung успешно прошла техническую проверку своих новых чипов HBM4 для Nvidia, пишет Reuters. HBM4 — это тип сверхбыстрой памяти, который применяется в мощных вычислительных системах и считается ключевым компонентом для инфраструктуры искусственного интеллекта.
По данным издания, компания начнёт отправлять чипы Nvidia уже в феврале 2026 года, однако какие объёмы чипов Samsung планирует поставить — неизвестно. Представитель Samsung отказался от комментариев Reuters, а Nvidia не ответила на запрос агентства.
Акции Samsung выросли на 2,2%
После публикации новости акции компании Samsung выросли на 2,2% в ходе утренних торгов. Показатели SK Hynix — конкурента, производящего аналогичные чипы для Nvidia, напротив, снизились на 2,9%.
Ранее задержки с поставками продвинутых чипов HBM4 негативно сказывались на прибыли Samsung и ценах акций компании в начале 2025 года, в то время как SK Hynix оставалась основным поставщиком HBM-памяти для ускорителей Nvidia.
В 2025 году южнокорейская SK Hynix обошла Samsung Electronics и впервые стала крупнейшим в мире производителем высокопропускной памяти.
HBM4 от Samsung будет использоваться в новых чипах Rubin от Nvidia
Nvidia планирует использовать память HBM4 в своих следующих ИИ-чипах Rubin, которые компания представила в январе 2026 года. По словам главы Nvidia Дженсена Хуанга, чипы Rubin уже находятся в производстве и будут массово внедряться во второй половине 2026 года — раньше изначальных планов.
Новые чипы Rubin будут использоваться в дата-центрах и ИИ-серверах крупных компаний, включая Amazon, OpenAI и Anthropic.
Контекст
Летом 2025 года у Samsung возникли проблемы с выпуском и запуском в массовое производство продвинутых чипов памяти прошлой версии HBM3E, которые использовались в ИИ-процессорах Nvidia. В июле аналитики прогнозировали, что операционная прибыль Samsung Electronics во втором квартале упадёт на 39% год к году.
В результате компания не смогла начать крупные поставки памяти для ИИ-чипов Nvidia и потеряла часть доходов в самом быстрорастущем сегменте рынка. На этом фоне конкуренты Samsung — SK Hynix и Micron — получили преимущество, так как смогли раньше наладить производство и начать поставлять чипы.
