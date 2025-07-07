Samsung ждёт падения прибыли на 39% — компания не успевает с чипами для Nvidia
Второй квартал 2025 года может стать для Samsung Electronics самым слабым за полтора года. Аналитики прогнозируют, что операционная прибыль компании составит 6,3 трлн вон ($4,62 млрд), что на 39% ниже результата за аналогичный период прошлого года (10,4 трлн вон). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков LSEG SmartEstimate. Причина — затягивание поставок продвинутых чипов памяти HBM для лидера ИИ-рынка Nvidia.
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Samsung отстает в гонке ИИ
Пока SK Hynix и Micron зарабатывают на ажиотаже вокруг ИИ-центров обработки данных, Samsung пытается не выпасть из игры. Но давление растет: компания всё еще не начала массовые поставки чипов HBM3E (12-слойных) для Nvidia и медлит с сертификацией. При этом рынок Китая, на который делалась ставка, ограничен из-за американских санкций.
«Выручка от HBM вряд ли изменилась во втором квартале. Ограничения на продажи в Китае сохраняются, а поставки HBM3E для Nvidia не стартовали», — пояснил аналитик NH Investment & Securities Рю Ён-хо. Он считает, что существенных отгрузок для Nvidia в 2025 году не будет вовсе.
Зато в июне американская AMD подтвердила, что уже получает от Samsung новые чипы.
Прессинг усиливается
На фоне неопределенности в глобальной торговле Samsung остается уязвимым. США обсуждают возможную отмену лицензий, которые позволяют компаниям, включая Samsung, использовать американские технологии в китайских производствах. Кроме того, администрация Дональда Трампа рассматривает введение 25% пошлины на смартфоны, произведённые за пределами США.
Это может отразиться и на других сегментах бизнеса: полупроводники, смартфоны и бытовая техника — всё находится под угрозой.
На рынке — слабее конкурентов
Несмотря на рост акций Samsung на 19% с начала года, компания всё ещё отстаёт от индекса KOSPI (+27,3%) и остаётся аутсайдером среди производителей памяти. К моменту публикации новости акции Samsung просели на 1,9% на фоне общего роста индекса на 0,3%.
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