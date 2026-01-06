Nvidia представила новые ИИ-чипы Rubin

Nvidia представила новую вычислительную архитектуру Rubin. Как сообщил CEO компании Дженсен Хуанг, благодаря релизу массовое использование чипов начнётся раньше, чем ожидалось. Также Nvidia показала ИИ-модель для машин с автопилотом и подтвердила сотрудничество с Mercedes, сообщает Business Insider.

Rubin ускорит ответы нейросетей в 5 раз

По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, ИИ-чипы Rubin уже находятся на этапе производства. Их масштабная интеграция начнётся во второй половине 2026 года — на несколько месяцев раньше ранее запланированных сроков.

Главная отличительная особенность Rubin — готовность к резкому росту вычислительных нагрузок в ИИ. Как заявили в Nvidia, производительность Rubin в 3 раза выше, чем у самых известных чипов компании Blackwell. Это значит, что, благодаря ускоренному в 5 раз инференсу*Процесс, в ходе которого обученный ИИ даёт ответы на вопросы пользователя, ответы нейросетей будут быстрее.

Rubin будут использовать Amazon, OpenAI и Anthropic

По данным Nvidia, архитектуру Rubin планируют использовать крупнейшие игроки облачного рынка, включая Amazon Web Services, OpenAI и Anthropic. Также система будет задействована в новом проекте Doudna, который сосредоточится на создании суперкомпьютера нового поколения. Его запуск запланирован на 2026 год.

Ускоренный релиз чипов Rubin совпал с рекордными показателями дата-центров Nvidia: выручка этого сегмента за год выросла на 66%. Хуанг ранее заявлял, что в течение следующих пяти лет инвестиции в ИИ-инфраструктуру могут составить $3–4 трлн.

Новая ИИ-модель Nvidia будет интегрирована в автомобили Mercedes

На выставке Nvidia также представила Alpamayo — ИИ-модель и набор инструментов для автономных автомобилей. Решение предназначено для обработки нестандартных дорожных ситуаций.

«Наше видение заключается в том, что когда-нибудь каждый автомобиль, каждый грузовик будет автономным», — сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг

По словам Хуанга, первые автомобили Mercedes-Benz с системой Alpamayo появятся на дорогах уже в первом квартале 2026 года. Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус отметил, что лично тестировал систему в плотном городском трафике и проехал более часа в интенсивном движении.

Контекст

В декабре 2025 года Nvidia официально закрыла сделку по покупке акций Intel на $5 млрд и стала одним из крупнейших акционеров компании. Инвестиции были согласованы ещё в сентябре и проведены по цене $23,28 за акцию — всего Nvidia приобрела более 214 млн бумаг в рамках закрытого размещения. Компании заявили, что планируют совместную разработку нескольких поколений продуктов для ПК и дата-центров.