Nvidia инвестировала $5 млрд в акции Intel

Nvidia завершила покупку акций Intel на $5 млрд — сделка, согласованная ещё в сентябре, официально закрыта. Intel сообщила об этом в отчёте 29 декабря 2025-го, пишет Reuters. Компании подтвердили планы по совместной разработке нескольких поколений продуктов для ПК и дата-центров.

$23,28 за акцию Intel

О планах Nvidia инвестировать в Intel сообщалось в сентябре 2025 года. Тогда же компании объявили, что покупка пройдет по цене $23,28 за акцию. Согласно данным Reuters, Nvidia приобрела более 214,7 млн акций Intel. Покупка была проведена в формате закрытого размещения и полностью соответствует условиям, согласованным сторонами осенью.

После сентябрьского анонса инвесторы расценили сделку как важную финансовую поддержку для Intel — компании, которая в последние годы допустила ряд ошибок и понесла значительные расходы на развитие производства.

Партнёрство Nvidia и Intel — «историческое»

В рамках соглашений Nvidia и Intel договорились о совместной разработке чипов для ПК и дата-центров. При этом Intel не будет производить вычислительные чипы Nvidia на своем контрактном производстве, но займется поставками центральных процессоров и продвинутой упаковкой решений.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал партнёрство с Intel «историческим». Обе компании уточнили, что не отказываются от собственных продуктовых планов, но параллельно будут развивать совместную линейку решений.

Контекст

Nvidia остаётся крупнейшим поставщиком чипов для искусственного интеллекта. В октябре 2025-го капитализация компании превысила $5 трлн — это стало историческим рекордом для мирового фондового рынка.

Intel — один из крупнейших производителей компьютерных компонентов, посвятила 2025 год тому, чтобы выбраться из кризиса. По итогам 2024 года компания зафиксировала чистый убыток в $18,8 млрд — это антирекорд за всю историю корпорации. Тогда акции Intel потеряли почти 60% стоимости.

Это вынудило компанию взять курс на жёсткую реструктуризацию. В 2025 году бумаги смогли восстановить около 90% утраченной стоимости. Рост поддержали новые инвестиции, сокращение расходов и ожидания укрепления позиций Intel на рынке AI-чипов.

Кроме того, Intel за последние годы столкнулась с усилением конкуренции со стороны разработчиков микросхем и чипов: TSMC, AMD и Arm.