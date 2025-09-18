Nvidia вложит $5 млрд в Intel — без заказа на выпуск чипов

Nvidia вложит $5 млрд в Intel, но пока не доверит ей производство своих чипов. Компании договорились совместно разрабатывать процессоры для серверов и персональных компьютеров. По данным Reuters, сделка несёт риски для тайваньской TSMC, которая сейчас производит флагманские видеочипы Nvidia, и усилит давление на AMD, соперницу Intel на серверном рынке.

Сделка с Nvidia поможет Intel выйти из застоя

По условиям сделки Nvidia купит акции Intel по $23,28 за штуку — дешевле текущей цены $24,90, но дороже $20,47, по которой в августе США приобрели 10% акций компании. В результате Nvidia получит свыше 4% акций Intel и станет одним из крупнейших акционеров. Поддержка Nvidia открывает для Intel новое окно возможностей после нескольких лет безуспешных попыток реформировать бизнес.

Intel наращивает капитал на фоне кризиса

В марте Intel назначила новым CEO Лип-Бу Тана, который пообещал сокращать расходы и строить заводы только под заказы. Инвестиция Nvidia дополняет $2 млрд от SoftBank и $5,7 млрд от правительства США, полученные за последние недели.

По словам финансового директора Intel Дэвида Зинснера, этих средств достаточно до появления значительного спроса на новый процесс 14A, который должен сделать чипы более компактными и энергоэффективными, но потребует масштабных инвестиций.

Совместные чипы для дата-центров и ПК

По соглашению Intel разработает серверные процессоры, которые Nvidia будет комплектовать со своими графическими ускорителями. Для связи будет использоваться технология Nvidia для быстрой передачи данных, позволяющая объединять чипы и обрабатывать огромные объёмы информации. Сейчас такие решения доступны только в серверах Nvidia, но теперь Intel получит шанс выйти на этот рынок.

Для массового сегмента Nvidia предоставит Intel графический чип, который та сможет объединять со своими процессорами для ПК. Это потенциально даст Intel преимущество в конкуренции с AMD.

Совместные чипы бьют по конкурентам

По данным Reuters, совместные продукты Intel и Nvidia усилят конкуренцию для AMD и Broadcom, которая разрабатывает технологии соединения чипов и помогает Google создавать процессоры для ИИ. Сделка несёт риски и для TSMC: сейчас она производит флагманские видеочипы Nvidia, но если часть заказов перейдёт к Intel, её позиции ослабнут.

Nvidia и Intel объединяют технологии

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг назвал партнёрство с Intel «историческим» и подчеркнул, что оно объединяет экосистему процессоров Intel на архитектуре x86 с вычислительной платформой Nvidia. По его словам, компании намерены выпустить несколько поколений совместных продуктов, которые заложат основу для следующего этапа развития компьютеров.

Intel пока сохраняет лидерство в сегменте процессоров x86 для ПК и серверов, хотя архитектура Arm активно набирает популярность. При этом обе компании уточнили, что не отказываются от собственных продуктовых планов, но теперь параллельно будут развивать и совместную линейку.

Контекст

Nvidia остаётся крупнейшим поставщиком чипов для искусственного интеллекта: её капитализация превысила $3 трлн, а в июле на торгах Nasdaq компания на мгновение поднималась выше $4 трлн — это исторический рекорд для мирового фондового рынка. Intel же за последние годы потеряла лидерство в производстве процессоров и столкнулась с ростом конкуренции со стороны TSMC, AMD и Arm. Вложения Nvidia дают компании шанс вернуться в игру и укрепить позиции на мировом рынке полупроводников.

