Больше, чем ВВП почти любой страны: капитализация Nvidia пробила исторический максимум и превысила $4 трлн

На торгах Nasdaq 9 июля акции Nvidia подорожали на 3%, до $164,38. В 17:00 по мск капитализация компании достигла $4,02 трлн — исторический рекорд не только для Nvidia, но и для мирового фондового рынка. Он продержался считанные минуты, но этого хватило. Утром 10 июля бумаги откатились до $3,97 трлн, но в глазах инвесторов компания уже вышла в другую лигу — тех, кто делает правила, а не следует им.

Из видеоигр — в инфраструктуру будущего

Nvidia стартовала в 1993 году как производитель видеокарт для геймеров. Но сегодня это не просто чипмейкер, а поставщик вычислительной власти для всего ИИ-мира: от генеративных моделей до дата-центров следующего поколения. GPU этой компании — стандарт для обучения и работы нейросетей: от OpenAI до Amazon, от стартапов до дата-центров, от research до рекомендации, от мемов до генеративного ИИ.

«Стоимость Nvidia отражает не просто успех одной компании, а трансформацию всей цифровой экономики, где вычисления — новая нефть, а GPU — ключевая инфраструктура этой эпохи», — говорит Генри Бабенко, эксперт по созданию устойчивых IT-систем и автоматизации бизнес-процессов.

Не хайп, а системная трансформация

С апреля бумаги Nvidia выросли на 75%, а с начала 2024-го — почти в три раза. Выручка выросла в 12 раз за пять лет, а чистый долг — отсутствует. ROE (рентабельность собственного капитала) — более 115%.

«Во многом это объясняется удачной стратегией компании по созданию коробочных решений для дата-центров и созданием экосистемы продуктов для их быстрого внедрения. Также компания формирует партнёрские соглашения с компаниями, создающими дата-центры, такими как Microsoft, CoreWeave и Nebius, что позволяет ей быстро находить спрос на графические процессоры в больших объёмах», — говорит Никита Бредихин, ведущий инвестиционный аналитик Go Invest.

Больше, чем экономика страны

Эксперты называют рост Nvidia прямым следствием ИИ-лихорадки, охватившей весь технологический сектор. Но сам рост — не пузырь, а отражение новой логики рынка, где обладание вычислительной мощностью становится фактором доминирования.

«Для сравнения — ВВП России в 2024 году достиг около $2,16 трлн», — напоминает Станислав Савельев, директор блока цифровых платежей «СДМ-Банка».

$4 трлн — это уже пик или только пролог?

Рынок пока верит в продолжение. Но как долго продлится гонка за GPU, и не окажется ли через пару лет, что мощности в дата-центрах выросли быстрее, чем спрос на их реальное применение?

Пока же Nvidia — это икона эпохи, в которой власть перешла от нефтяных скважин к графическим процессорам. И если у кого-то ещё остались сомнения, где лежат деньги будущего — достаточно открыть график на Nasdaq.

Рост объясняется не только ИИ-бумом, но и комбинацией факторов — от улучшения макроданных до восстановления risk-on настроений у частных инвесторов. Но главный драйвер — вера в то, что без чипов Nvidia никто не построит следующий интернет.

И если так и останется, то $4 трлн — не потолок, а только разгон.

«У Nvidia действительно уникальное положение, которое она сохранит следующие 10 лет», — цитирует Bloomberg главного инвестиционного директора Loomis, Sayles & Co Азиза Хамзаогуллари.

Фото на обложке: Mariia Shalabaieva / Unsplash