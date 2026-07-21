60% россиян «заедают» стресс — на еду для эмоциональной поддержки тратят 8 тыс. ₽ в месяц

60% покупателей используют еду как способ справиться со стрессом, выяснил «ВкусВилл». В среднем расходы на так называемую «эмоциональную еду» составляют 8 066 рублей в месяц. В качестве эмоциональной поддержки покупатели выбирают разные продукты в зависимости от сезона: весной растёт спрос на сладости и снеки, летом — на напитки с минералами.

Покупатели чаще восстанавливаются через отдых и прогулки

За последние полгода со стрессом сталкивались 50% участников исследования «ВкусВилла». 71% респондентов считают, что сегодня говорить о ментальном здоровье стало проще, чем пять лет назад.

Прогулки и время на природе — главный способ справиться с напряжением. Этот вариант выбрала примерно треть участников.

На втором месте оказался сон и полноценный отдых: более четверти респондентов говорят, что хотят выспаться, побыть в тишине или просто ничего не делать.

Около 25% участников используют спорт как способ восстановления — среди вариантов называли тренировки, бег, йогу, бассейн, пилатес и ходьбу.

Ещё около 15% выбирают музыку, фильмы, сериалы, книги и спокойный досуг, а столько же — общение с близкими.

60% россиян «заедают» стресс, большинство — без чувства вины

Еда как источник эмоционального комфорта встречается примерно в 20% ответов респондентов. 60% участников опроса признались, что хотя бы иногда «заедают» стресс: 18% делают это часто, 28% — иногда, а ещё 14% — редко. У 30% респондентов во время стрессовых ситуаций аппетит, наоборот, снижается.

Почти все участники исследования — 98% — время от времени покупают вкусную еду для себя. Чаще всего покупатели балуют себя вкусной едой два-три раза в неделю — такой режим питания отметили 37% респондентов. Ещё 25% покупают еду ежедневно или почти ежедневно, а 21% — раз в неделю.

Чаще всего для эмоциональной поддержки покупатели выбирают десерты, шоколад, торты и выпечку, мороженое, сыр, гастрономические деликатесы, рыбу и морепродукты, фрукты, ягоды, готовую ресторанную еду и суши. Средние ежемесячные расходы на «эмоциональные» покупки составляют 8 066 рублей.

Только 18% участников исследования мучает чувство вины за привычку «заедать» стресс — 70% не испытывают негативных эмоций.

Спрос на продукты меняется в зависимости от сезона

По данным аналитики ВкусВилла, в холодные месяцы покупатели чаще выбирают:

травяные чаи,

напитки без кофеина, готовую еду.

В весенне-летний период растёт спрос на продукты, которые покупатели связывают с поддержанием энергии и восстановлением. Например, картофельные и зерновые чипсы, сладости и сухофрукты, выпечка, мясные чипсы, восточные сладости, халва, протеиновые сладости, продукты из орехов, ягод и фруктов, а также замороженный хлеб и выпечка.

Максимальный рост спроса на эти товары пришёлся на весну: в марте количество покупок увеличилось на 14,57% год к году, в апреле — на 20,93%, в мае — на 17,30%.

Отдельно с апреля по июль вырос спрос на напитки, обогащённые минералами — магнием и цинком. В 2026 году их продажи в среднем стали на 18% выше, чем в 2025 году.

Сбалансированное питание — самый популярный способ заботы о себе

Покупатели всё чаще воспринимают заботу о себе как набор ежедневных привычек. Самой распространённой практикой участники исследования назвали сбалансированное питание — его выбрали 51% респондентов.

В список других популярных способов заботы о себе вошли:

уход за собой — 50%;

соблюдение питьевого режима — 44%;

общение с близкими — 42%;

физическая активность — 38%.

В описании идеального дня заботы о себе покупатели чаще всего упоминали полноценный сон, прогулки, здоровую еду, физическую активность, отдых без спешки, время с близкими и отсутствие рабочих задач.