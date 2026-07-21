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WB Банк официально сменил председателя правления — кадровые перестановки произошли после сделки с ВТБ

Должность занял Святослав Емельянов
21 июля 2026, 17:30
Время прочтения 2 минуты
Председатель правления WB Банка Святослав Емельянов
Фото: пресс-служба WB Банк
Банки
Карьера
Автор:
Анастасия Москаль

Святослав Емельянов официально стал председателем правления WB Банка, сообщили в компании. Назначение согласовал Банк России. Перестановки в руководстве связаны с переходом бывшего руководителя Георгия Горшкова в ВТБ. Святослав Емельянов будет отвечать за реализацию стратегии WB Банка и общее руководство организацией.

Банк России согласовал назначение нового руководителя WB Банка

Святослав Емельянов занял должность председателя правления WB Банка. До назначения он исполнял обязанности главы кредитной организации.

В новой должности Святослав Емельянов будет отвечать за реализацию стратегических целей WB Банка и управление деятельностью кредитной организации.

Святослав Емельянов ранее занимал руководящие должности в банках Хоум Кредит, Связной и Почта Банке. В 2017 году он вошёл в правление Почта Банка, а с 2020 года занимал должность заместителя председателя правления. В 2025 году Емельянов перешёл в WB Банк на должность заместителя председателя правления.

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Ранее должность председателя правления WB Банка занимал Георгий Горшков. В июле 2026 года стал заместителем президента — председателя правления ВТБ.

После перехода в ВТБ Георгий Горшков продолжит сотрудничать с WB Банком и курировать стратегическое партнёрство между компаниями.

В мае 2026 года стало известно, что ВТБ договорился о покупке 5% цифровых финансовых активов WB Банка, сообщал РБК. В рамках соглашения Wildberries получит доступ к инфраструктуре ВТБ, а компании планируют совместно развивать финансовые сервисы для клиентов маркетплейса и розничного бизнеса.

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ВТБ и Wildberries согласовали стратегическое сотрудничество в сфере финансовых сервисов. Компании допускают, что в будущем ВТБ сможет увеличить свою долю в WB Банке.

В рамках партнёрства WB Банк получит доступ к инфраструктуре ВТБ, включая сеть отделений, банкоматы, инвестиционные продукты и ипотечные сервисы. При этом передача розничной сети ВТБ или офисов «Почта Банка» в рамках сделки не предусмотрена.

Одним из направлений сотрудничества станет создание совместных финансовых продуктов на базе экосистемы Wildberries и банковской инфраструктуры ВТБ.

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