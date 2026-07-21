В России могут ограничить подросткам открытие электронных кошельков — мера затронет платежи в играх и маркетплейсах

Центробанк предложил обязать подростков получать согласие родителей при регистрации электронных средств платежа, сообщают «Известия». Инициатива вошла в пакет мер «Антифрод 3.0», направленный на борьбу с кибермошенничеством. Новые правила могут распространиться на электронные кошельки и платёжные функции в маркетплейсах, играх и других сервисах.

Сейчас электронные кошельки можно открыть без согласия родителей

Предлагаемые изменения могут коснуться несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. ЦБ предлагает обязать подростков получать согласие родителей при регистрации электронных средств платежа (ЭСП). Сейчас они могут самостоятельно открывать электронные кошельки и другие ЭСП, если для этого не требуется банковский счёт.

Инициатива должна снизить риск оформления мошенниками счетов и кошельков на несовершеннолетних для приёма и обналичивания похищенных средств. Однако в ЦБ сообщили, что окончательное решение пока не принято — это лишь «одна из возможных мер» по снижению риска вовлечения подростков в мошеннические схемы.

В Минцифры уточнили «Известиями», что пакет «Антифрод 3.0» проходит согласование между ведомствами и ЦБ — а потому говорить о финальной версии документа пока преждевременно.

Ограничения могут затронуть кошельки в играх и маркетплейсах

Эксперты считают, что ограничения могут распространиться не только на электронные кошельки, но и на платёжные функции внутри маркетплейсов, мессенджеров и игр.

По их мнению, при подготовке правил важно отдельно прописать перечень ЭСП, которые будут подпадать под требования, чтобы не ограничить доступ несовершеннолетних к обычным повседневным сервисам.