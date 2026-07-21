Иностранных инвесторов могут лишить права на обратный выкуп бизнеса в РФ — их опционы можно отменить через суд

Госдума приняла закон, который позволит владельцам российских компаний через суд лишать иностранных инвесторов права на обратный выкуп бизнеса. Норма касается компаний, покинувших российский рынок после февраля 2022 года, но сохранивших опцию вернуть активы. Инициировать судебное разбирательство смогут как владельцы бизнеса, так и профильные министерства.

Российские владельцы смогут оспаривать опционы на обратный выкуп

Согласно закону, текущие владельцы российских компаний смогут через суд добиваться отказа в исполнении опционов*Юридический инструмент, по которому одна сторона получает право требовать от другой совершения определенных действий (например, продать акции или долю в компании) в течение установленного срока на обратный выкуп акций и долей бывшими иностранными собственниками. Рассматривать споры будет Арбитражный суд Московской области.

Для подачи иска владельцу актива потребуется согласование правительственной комиссии и профильного ведомства. Министерства смогут инициировать процесс только после получения разрешения комиссии.

При этом обратиться в суд можно будет независимо от того, пытался ли иностранный инвестор воспользоваться правом на обратный выкуп акций или доли в российской компании.

Суд будет учитывать дополнительные инвестиции российского владельца бизнеса

Суд сможет прекратить право иностранного инвестора на обратный выкуп актива, если будет выполнено хотя бы одно из условий, указанных в законе. Среди них:

инвестор заявлял о прекращении или приостановке работы на российском рынке;

не исполнял обязательства по заключённым договорам;

стоимость доли в российском бизнесе при возвращении иностранной компании на рынок отличается от рыночной цены на 25% и более.

Также будут учитываться дополнительные инвестиции российского владельца и другие действия, без которых работа компании могла бы прекратиться.

Иностранные инвесторы смогут потребовать компенсацию в течение года после решения суда

После вступления решения суда в силу бывший иностранный владелец сможет в течение года потребовать компенсацию. Её размер определит суд — с учётом действий инвестора, возможного ущерба и вложений нового собственника в развитие бизнеса.

Если инвестор или его бывшие руководители были привлечены к ответственности за незаконную деятельность, компенсация выплачиваться не будет.