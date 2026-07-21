Выдачи новых кредиток снижаются третий месяц подряд — банки ужесточают требования к заёмщикам

Российские банки в июне выдали 1,22 млн новых кредитных карт — на 4,2% меньше, чем месяцем ранее, сообщают «Ведомости». Снижение количества выдач продолжается уже третий месяц подряд. Участники рынка связывают сокращение выдач с высокими ставками по кредитам. Кроме того, заёмщики реже используют кредитки для повседневных расходов.

Средний лимит по кредиткам в мае — 110 тыс. рублей

Выдача новых кредитных карт продолжает снижаться третий месяц подряд:

апрель 2026 года — банки выдали 1,33 млн карт;

май 2026 года — 1,28 млн карт;

июнь 2026 года — 1,22 млн карт.

При этом в годовом выражении рынок показывает рост: в июне выдачи оказались на 19,9% выше, чем за аналогичный период 2025 года. «Ведомости» сообщили, что динамика связана с эффектом низкой базы — на первую половину 2025-го пришёлся период резкого сокращения выдач после ужесточения регулирования кредитования.

Всего за первое полугодие 2026 года банки выдали 7,5 млн кредитных карт с общим лимитом 859,3 млрд рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Средний лимит по новым кредитным картам в мае составил 110,3 тыс. рублей.

Москва лидирует по количеству новых кредиток

Больше всего новых кредитных карт в июне выдали в:

Москве — 98,5 тыс.

Московской области — 71 тыс.

Краснодарском крае — 51,9 тыс.

Санкт-Петербурге — 49,1 тыс.

Свердловской области — 39,5 тыс.

Сильнее всего выдача новых кредитных карт снизилась в:

Краснодарском крае — на 9,9%;

Ставропольском крае — на 9,5%;

Нижегородской области — на 6,7%;

Алтайском крае — на 6,3%;

Татарстане — на 6,2%.

Банки стали строже оценивать заёмщиков

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, которые приводят «Ведомости», выдача новых кредитных карт остается на низком уровне. Во втором квартале 2026 года россияне оформили 3,83 млн кредиток — на 44,6% меньше, чем за тот же период 2024 года, но на 20,2% больше показателя второго квартала 2025 года.

Эксперт отмечает, что банки продолжают строго оценивать заёмщиков и сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй. Кредитные организации снижают риск просрочек, но ограничивают рост кредитования.

Клиенты не используют кредитки для повседневных расходов

В начале 2026 года кредитные карты пользовались повышенным спросом из-за высокой доходности вкладов, сообщают эксперты «Ведомостей». Заёмщики могли использовать льготный период по кредитке для повседневных расходов, а собственные деньги держать на накопительных счетах.

По данным ЦБ, максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках в начале июля составила 12,79%. Ставки по кредитным картам остаются значительно выше — от 20%, поэтому клиенты неохотно используют инструмент для постоянных трат.

Дополнительным конкурентом кредиток становятся сервисы BNPL, которые позволяют оплачивать покупки частями. По оценке экспертов издания, сегмент может расти быстрее рынка кредитных карт.

Рост рынка кредиток в 2026 году не превысит 1%

В ВТБ ожидают, что по итогам 2026 года рост рынка кредитных карт не превысит 1%. Банки, по оценке кредитной организации, будут сосредоточены на работе с уже существующими клиентами: повышении лимитов для надежных заёмщиков, настройке льготных периодов и персональных предложений.

По прогнозу управляющего директора рейтингов финансовых институтов НРА Константина Бородулина, на которого ссылается издание, объём выдач новых кредиток в ближайшие месяцы останется в диапазоне 1,2–1,3 млн карт в месяц. Дальнейшая динамика будет зависеть от насыщенности рынка и регуляторных ограничений.