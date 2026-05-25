Платный приём в вузы сократят почти на 47 тыс. мест — сильнее всего ограничат набор юристов и экономистов

В предстоящем учебном году российские вузы примут на 47 тыс. меньше студентов на платной основе по 40 направлениям подготовки, сообщает «Парламентская газета». Сильнее всего сокращение затронет юриспруденцию, менеджмент и экономику. В Минобрнауки объясняют изменения попыткой «гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда» и сократить перенасыщенность по отдельным специальностям.

Платный набор сократят на невостребованные специальности

В ноябре 2025 года правительство утвердило правила ограничения платного приёма в вузы на 2026-2027 учебный год и список специальностей, по которым коммерческих мест станет меньше. Под регулирование попали 28 направлений бакалавриата и 12 специалитета, включая экономику, менеджмент, юриспруденцию, рекламу, журналистику и международные отношения.

В Минобрнауки объяснили изменения попыткой «гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда», снизить перенасыщенность рынка отдельными профессиями и повысить качество высшего образования.

Наибольшее сокращение платных мест — в юриспруденции, менеджменте и экономике

Как сообщает «Парламентская газета», межведомственная рабочая группа при Минобрнауки разработала подход к сокращению платных мест на 2026—2027 учебный год на 47 тыс. мест по 40 специальностям. Сокращения затронут в том числе направления:

юриспруденция — минус 13,9 тыс. мест;

менеджмент — минус 7,4 тыс.;

экономика — минус 7,3 тыс.;

государственное и муниципальное управление — минус 3,4 тыс.;

реклама и связи с общественностью — минус 2,3 тыс. мест.

Сокращение коснулось преимущественно очно-заочной и заочной формы обучения. При распределении мест учитывали профильность вузов, наличие аналогичных программ в регионе, наполняемость групп, число иностранных студентов и средний балл ЕГЭ у абитуриентов.

Чаще всего платные места сокращали в тех университетах, где средний балл ЕГЭ был сильно ниже 50, приводит «Парламентская газета» данные Минобрнауки.

Часть специальностей освободят от ограничений на платный набор

В Минобрнауки заявили, что по ряду направлений в будущем могут отказаться от регулирования количества платных мест и снова разрешить вузам самостоятельно определять объём коммерческого набора. По данным «Парламентской газеты», в 2027—2028 учебному году из системы ограничений могут вывести прикладную этику, где в 2025 году платный приём по всей стране составил только 16 человек.

Также из-под регулирования могут исключить пожарную безопасность, нефтегазовое и горное дело, а также конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. В министерстве объяснили это тем, что часть направлений относится к приоритетным для технологического лидерства страны.

Кроме того, из перечня регулируемых вузов планируют убрать университеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В перечень специальностей с ограничениями платного набора вошли 40 специальностей

Бакалавриат

07.03.01 Архитектура.

07.03.03 Дизайн архитектурной среды.

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

21.03.01 Нефтегазовое дело.

37.03.01 Психология.

37.03.02 Конфликтология.

38.03.01 Экономика.

38.03.02 Менеджмент.

38.03.03 Управление персоналом.

38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

38.03.05 Бизнес-информатика.

38.03.06 Торговое дело.

38.03.07 Товароведение.

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.

40.03.01 Юриспруденция.

41.03.01 Зарубежное регионоведение.

41.03.05 Международные отношения.

41.03.06 Публичная политика и социальные науки.

42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

42.03.02 Журналистика.

42.03.03 Издательское дело.

42.03.04 Телевидение.

42.03.05 Медиакоммуникации.

43.03.01 Сервис.

45.03.01 Филология.

45.03.02 Лингвистика.

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика.

47.03.02 Прикладная этика.

Специалитет