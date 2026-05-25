Платный приём в вузы сократят почти на 47 тыс. мест — сильнее всего ограничат набор юристов и экономистов

Платный приём в вузы сократят почти на 47 тыс. мест — сильнее всего ограничат набор юристов и экономистовВ министерстве заявили, что новые меры должны снизить перенасыщенность рынка невостребованными специалистами
В предстоящем учебном году российские вузы примут на 47 тыс. меньше студентов на платной основе по 40 направлениям подготовки, сообщает «Парламентская газета». Сильнее всего сокращение затронет юриспруденцию, менеджмент и экономику. В Минобрнауки объясняют изменения попыткой «гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда» и сократить перенасыщенность по отдельным специальностям.
Платный набор сократят на невостребованные специальности
В ноябре 2025 года правительство утвердило правила ограничения платного приёма в вузы на 2026-2027 учебный год и список специальностей, по которым коммерческих мест станет меньше. Под регулирование попали 28 направлений бакалавриата и 12 специалитета, включая экономику, менеджмент, юриспруденцию, рекламу, журналистику и международные отношения.
В Минобрнауки объяснили изменения попыткой «гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда», снизить перенасыщенность рынка отдельными профессиями и повысить качество высшего образования.
Наибольшее сокращение платных мест — в юриспруденции, менеджменте и экономике
Как сообщает «Парламентская газета», межведомственная рабочая группа при Минобрнауки разработала подход к сокращению платных мест на 2026—2027 учебный год на 47 тыс. мест по 40 специальностям. Сокращения затронут в том числе направления:
- юриспруденция — минус 13,9 тыс. мест;
- менеджмент — минус 7,4 тыс.;
- экономика — минус 7,3 тыс.;
- государственное и муниципальное управление — минус 3,4 тыс.;
- реклама и связи с общественностью — минус 2,3 тыс. мест.
Сокращение коснулось преимущественно очно-заочной и заочной формы обучения. При распределении мест учитывали профильность вузов, наличие аналогичных программ в регионе, наполняемость групп, число иностранных студентов и средний балл ЕГЭ у абитуриентов.
Чаще всего платные места сокращали в тех университетах, где средний балл ЕГЭ был сильно ниже 50, приводит «Парламентская газета» данные Минобрнауки.
Часть специальностей освободят от ограничений на платный набор
В Минобрнауки заявили, что по ряду направлений в будущем могут отказаться от регулирования количества платных мест и снова разрешить вузам самостоятельно определять объём коммерческого набора. По данным «Парламентской газеты», в 2027—2028 учебному году из системы ограничений могут вывести прикладную этику, где в 2025 году платный приём по всей стране составил только 16 человек.
Также из-под регулирования могут исключить пожарную безопасность, нефтегазовое и горное дело, а также конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. В министерстве объяснили это тем, что часть направлений относится к приоритетным для технологического лидерства страны.
Кроме того, из перечня регулируемых вузов планируют убрать университеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В перечень специальностей с ограничениями платного набора вошли 40 специальностей
Бакалавриат
- 07.03.01 Архитектура.
- 07.03.03 Дизайн архитектурной среды.
- 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
- 21.03.01 Нефтегазовое дело.
- 37.03.01 Психология.
- 37.03.02 Конфликтология.
- 38.03.01 Экономика.
- 38.03.02 Менеджмент.
- 38.03.03 Управление персоналом.
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
- 38.03.05 Бизнес-информатика.
- 38.03.06 Торговое дело.
- 38.03.07 Товароведение.
- 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.
- 40.03.01 Юриспруденция.
- 41.03.01 Зарубежное регионоведение.
- 41.03.05 Международные отношения.
- 41.03.06 Публичная политика и социальные науки.
- 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
- 42.03.02 Журналистика.
- 42.03.03 Издательское дело.
- 42.03.04 Телевидение.
- 42.03.05 Медиакоммуникации.
- 43.03.01 Сервис.
- 45.03.01 Филология.
- 45.03.02 Лингвистика.
- 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика.
- 47.03.02 Прикладная этика.
Специалитет
- 20.05.01 Пожарная безопасность.
- 21.05.04 Горное дело.
- 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии.
- 31.05.03 Стоматология.
- 37.05.02 Психология служебной деятельности.
- 38.05.01 Экономическая безопасность.
- 38.05.02 Таможенное дело.
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.
- 40.05.02 Правоохранительная деятельность.
- 40.05.03 Судебная экспертиза.
- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
- 45.05.01 Перевод и переводоведение.