Темпы роста МСП в России замедлились в 2026 году: наибольшее снижение показателей — у розницы и в оптовой торговле

Темпы роста МСП в России замедлились в 2026 году: наибольшее снижение показателей — у розницы и в оптовой торговлеКреативный рынок растёт по числу компаний, но проседает по оборотам
В России замедляется рост рынка малого и среднего бизнеса, несмотря на активное появление новых игроков, следует из анализа Точка Банка. Так, в первом квартале 2026 года число МСП увеличилось на 26,4 тыс., но их выручка снизилась на 9,5% год к году. Положительную динамику показывают в основном ИТ и креативные индустрии.
Основной объём ликвидированного бизнеса — ИП
Количество новых регистраций бизнеса в первом квартале 2026 года превысило показатели прошлого года на 5,8%, однако число ликвидаций выросло ещё быстрее — на 11%. В первом квартале 2026 года было зарегистрировано 315 129 компаний, а ликвидировано — 288 730.
Доля индивидуальных предпринимателей среди закрытых бизнесов выросла до 79,3% против 74,5% год назад. Закрытия ИП увеличились на 16,6%, тогда как юридических лиц сократились на 11,4%. Основной объём ликвидаций затронул:
- строительный сектор (24,9%);
- обрабатывающее производство (17%).
Аналитики Точка Банка связывают динамику с активным закрытием недействующих ИП, а также резким снижением ликвидаций юрлиц по 115-ФЗ (закону о противодействии отмыванию доходов) — с 12 278 до 857.
Психология и компьютерные клубы — самые быстрорастущие ниши
В первом квартале 2026 года наиболее заметный рост показали сервисные и потребительские ниши.
- в IT количество компаний выросло на 2,8%,
- у бухгалтерских и налоговых услуг — на 2,4%,
- у риэлторов — на 3,0%,
- у психологов — на 21,2%,
- у компьютерных клубов — на 14,2%
При этом в розничной торговле число компаний сократилось на 1,1%, в оптовой — на 0,9%, а в сегменте такси — на 1,9%.
Количество IT-компаний по-прежнему растёт, однако по оборотам динамика сдержанная, указывают в Точка Банке. В целом по сегменту средние обороты снизились на 1,8%, а в разработке программного обеспечения — на 9,5%.
В то же время в сегменте обработки данных, хостинга и облачных сервисов обороты выросли на 49,1%.
Реклама и креатив растут по числу игроков, но теряют доходы
Наиболее быстро растущими направлениями в бизнесе стали сегменты, связанные с аудиовизуальным контентом и творческими профессиями:
- звукозапись — +7,6%;
- видеомонтаж — +6,1%;
- распространение кино- и видеопрограмм — +4,3%;
- художественное творчество — +8,1%;
- деятельность композиторов — +8,8%.
В сегменте распространения кино- и видеопрограмм средний оборот вырос на 185,8%.
В рекламной отрасли также увеличивается число компаний, особенно в сегментах блогинга и создания контента.
- создание контента и ведение блогов — +23,2%;
- размещение рекламы — +24,0%;
- PR-услуги — +31,4%;
- прочая деятельность рекламных агентств — +48,7%
Однако средние обороты в этих сферах снизились на 12,4%, а в сегменте размещения рекламы в СМИ — на 23,8%. Среди компаний, работающих более трёх лет, падение достигло 32,4%.
Розница показывает отрицательную динамику по всем ключевым показателям
Розничная торговля в первом квартале 2026 года продолжила сокращаться как по числу компаний, так и по оборотам. Наиболее заметное снижение количества игроков зафиксировано в интернет-торговле — на 2,0%, в сегменте одежды — на 1,6%, а в торговле лодками — на 12,3%.
Одновременно сократились и среднемесячные обороты: в целом по рознице — на 9%, в интернет-торговле — на 11,2%, в сегменте одежды — на 18,2%.
При этом в отдельных нишах сохраняется положительная динамика: обороты в секонд-хенде выросли на 30%, в зоомагазинах — на 25,9%, а в торговле через автоматы — на 2,2%.
В оптовой торговле хорошую динамику показывают медицинские изделия
В оптовой торговле снижение оказалось менее выраженным, чем в рознице, однако негативная динамика также сохраняется. Число компаний сократилось в неспециализированной торговле на 1,1%, в сегменте лесоматериалов — на 1,6%, а в строительных материалах — на 1,1%.
По оборотам наиболее сильное падение зафиксировано в торговле топливом — на 30,7%. Однако в отдельных сегментах наблюдается рост: в оптовой торговле компьютерами обороты увеличились на 14,0%, а в сегменте медицинских изделий число компаний выросло на 1%.