Темпы роста МСП в России замедлились в 2026 году: наибольшее снижение показателей — у розницы и в оптовой торговле

В России замедляется рост рынка малого и среднего бизнеса, несмотря на активное появление новых игроков, следует из анализа Точка Банка. Так, в первом квартале 2026 года число МСП увеличилось на 26,4 тыс., но их выручка снизилась на 9,5% год к году. Положительную динамику показывают в основном ИТ и креативные индустрии.

Основной объём ликвидированного бизнеса — ИП

Количество новых регистраций бизнеса в первом квартале 2026 года превысило показатели прошлого года на 5,8%, однако число ликвидаций выросло ещё быстрее — на 11%. В первом квартале 2026 года было зарегистрировано 315 129 компаний, а ликвидировано — 288 730.

Доля индивидуальных предпринимателей среди закрытых бизнесов выросла до 79,3% против 74,5% год назад. Закрытия ИП увеличились на 16,6%, тогда как юридических лиц сократились на 11,4%. Основной объём ликвидаций затронул:

строительный сектор (24,9%);

обрабатывающее производство (17%).

Аналитики Точка Банка связывают динамику с активным закрытием недействующих ИП, а также резким снижением ликвидаций юрлиц по 115-ФЗ (закону о противодействии отмыванию доходов) — с 12 278 до 857.

Психология и компьютерные клубы — самые быстрорастущие ниши

В первом квартале 2026 года наиболее заметный рост показали сервисные и потребительские ниши.

в IT количество компаний выросло на 2,8%,

у бухгалтерских и налоговых услуг — на 2,4%,

у риэлторов — на 3,0%,

у психологов — на 21,2%,

у компьютерных клубов — на 14,2%

При этом в розничной торговле число компаний сократилось на 1,1%, в оптовой — на 0,9%, а в сегменте такси — на 1,9%.

Количество IT-компаний по-прежнему растёт, однако по оборотам динамика сдержанная, указывают в Точка Банке. В целом по сегменту средние обороты снизились на 1,8%, а в разработке программного обеспечения — на 9,5%.

В то же время в сегменте обработки данных, хостинга и облачных сервисов обороты выросли на 49,1%.

Реклама и креатив растут по числу игроков, но теряют доходы

Наиболее быстро растущими направлениями в бизнесе стали сегменты, связанные с аудиовизуальным контентом и творческими профессиями:

звукозапись — +7,6%;

видеомонтаж — +6,1%;

распространение кино- и видеопрограмм — +4,3%;

художественное творчество — +8,1%;

деятельность композиторов — +8,8%.

В сегменте распространения кино- и видеопрограмм средний оборот вырос на 185,8%.

В рекламной отрасли также увеличивается число компаний, особенно в сегментах блогинга и создания контента.

создание контента и ведение блогов — +23,2%;

размещение рекламы — +24,0%;

PR-услуги — +31,4%;

прочая деятельность рекламных агентств — +48,7%

Однако средние обороты в этих сферах снизились на 12,4%, а в сегменте размещения рекламы в СМИ — на 23,8%. Среди компаний, работающих более трёх лет, падение достигло 32,4%.

Розница показывает отрицательную динамику по всем ключевым показателям

Розничная торговля в первом квартале 2026 года продолжила сокращаться как по числу компаний, так и по оборотам. Наиболее заметное снижение количества игроков зафиксировано в интернет-торговле — на 2,0%, в сегменте одежды — на 1,6%, а в торговле лодками — на 12,3%.

Одновременно сократились и среднемесячные обороты: в целом по рознице — на 9%, в интернет-торговле — на 11,2%, в сегменте одежды — на 18,2%.

При этом в отдельных нишах сохраняется положительная динамика: обороты в секонд-хенде выросли на 30%, в зоомагазинах — на 25,9%, а в торговле через автоматы — на 2,2%.

В оптовой торговле хорошую динамику показывают медицинские изделия

В оптовой торговле снижение оказалось менее выраженным, чем в рознице, однако негативная динамика также сохраняется. Число компаний сократилось в неспециализированной торговле на 1,1%, в сегменте лесоматериалов — на 1,6%, а в строительных материалах — на 1,1%.

По оборотам наиболее сильное падение зафиксировано в торговле топливом — на 30,7%. Однако в отдельных сегментах наблюдается рост: в оптовой торговле компьютерами обороты увеличились на 14,0%, а в сегменте медицинских изделий число компаний выросло на 1%.