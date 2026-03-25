Nintendo сократит выпуск Switch 2 на треть: спрос в начале 2026-го оказался ниже ожиданий

Вместо запланированных на I квартал 2026 года 6 млн игровых приставок Switch 2 компания Nintendo изготовит 4 млн, сообщает Bloomberg. Источники издания говорят о том, что спрос на консоль в начале года оказался неожиданно низким. Причиной могли стать планы компании начать производство специальной модели Switch 2 со съёмным аккумулятором для рынка ЕС.

Nintendo планировала продать 19 млн консолей Switch 2 до конца марта 2026-го, несмотря на сокращение производства

Разработчик видеоигр и игровых систем Nintendo объявил о запуске продаж игровой консоли Switch 2 в начале июня 2025 года. Цены на неё в США стартовали от $450. В консоли появилась новая функция — Gamechat, которая даёт возможность разговаривать с другими игроками с помощью камеры и микрофона и демонстрировать экран.

Стартовала Switch 2 мощно: более 3,5 млн устройств продали за первые четыре дня. Изначально до конца финансового года, который закончится в марте 2026-го, Nintendo планировала реализовать около 15 млн консолей, но в ноябре повысила прогноз до 19 млн.

Компания Nintendo рассчитывала простимулировать продажи Switch 2 за счет увеличения количества доступных на устройстве игр, в том числе эксклюзивных. И небольшой скачок продаж действительно произошёл после релиза игры «Pokemon: Pokopia» 5 марта 2026 года, однако тренд снижения спроса на консоль он не преломил.

Почему падает спрос на Switch 2

Снижение спроса на Switch 2 может быть связано не только с пользовательским интересом, но и с ситуацией на рынке компонентов. Одной из причин эксперты называют дефицит оперативной памяти — ключевого элемента для производительности устройств.

Спрос на память резко вырос из-за бума ИИ: разработчики нейросетей активно скупают ресурсы под обучение моделей. Это разгоняет цены и создаёт дефицит для других отраслей, включая игровую индустрию.

Nintendo оказалась зажата между ростом себестоимости и падающим спросом. В итоге компания может сознательно сокращать производство, чтобы не накапливать избыточные запасы и не работать в минус.

Контекст

Дополнительное давление на производство создаёт регуляторика. С февраля 2027 года в Евросоюзе вступают в силу новые требования: производители обязаны обеспечить пользователям возможность легко заменять аккумуляторы в устройствах.

В текущей версии Switch 2 батарея встроена в корпус и не предполагает простой замены. Это означает, что Nintendo придётся выпускать отдельную версию устройства для европейского рынка.

На практике это усложняет производство: компании нужно либо перестраивать дизайн, либо параллельно поддерживать две версии устройства. В условиях ограниченных мощностей это может привести к перераспределению поставок — и, как следствие, к сокращению выпуска на других рынках.