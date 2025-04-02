Nintendo выпустит игровую консоль Switch 2 в начале июня
Японская Nintendo запустит продажи Switch 2, новой игровой консоли, 5 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на презентацию компании. Стоимость устройства составит от $450 в США.
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У консоли, в частности, появится специальная кнопка для новой функции Gamechat. Она позволит игрокам общаться друг с другом с помощью встроенного микрофона и делиться экраном во время игры. Кроме того, в продаже появится камера, которая будет передавать изображение лица в кооперативные игры.
Агентство отмечает, что для поддержки продаж компания опирается на большую линейку сторонних игр, которые нельзя было запустить на первой версии Switch, включая старые части таких франшиз, как Street fighter и Final fantasy.
- Nintendo впервые показала Switch 2 в середине января. The Verge писал, что новая консоль схожа с предыдущей версией, выпущенной в 2017 году, но больше ее по размеру. Среди других особенностей — контроллеры Joy-con 2 теперь крепятся к консоли с помощью магнитов.
- На следующий день после презентации Switch 2 акции компании упали на 5,9%, писал Bloomberg. Это было связано с тем, что новая консоль «полностью соответствовала тому, что было в утечках, и не содержала никаких сюрпризов», говорил старший аналитик инвесткомпании Toyo securities Хидеки Ясуда.
Фото на обложке: agustin.photo / Shutterstock / FOTODOM
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